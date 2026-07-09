Iberfinancia estructura soluciones adaptadas a cada necesidad de financiación para empresas - Iberfinancia
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 09 de julio de 2026.-
El acceso a recursos financieros adecuados resulta determinante para que las empresas puedan afrontar inversiones, mejorar su liquidez o impulsar nuevos proyectos de crecimiento. Sin embargo, cada organización presenta necesidades diferentes en función de su tamaño, sector o momento de desarrollo, lo que hace necesario diseñar estrategias personalizadas para cada operación. En este escenario, la financiación para empresas adquiere un papel fundamental como herramienta para favorecer la estabilidad y el crecimiento empresarial.
Iberfinancia desarrolla un modelo de asesoramiento integral orientado a estructurar la solución financiera más adecuada para cada proyecto. Gracias a una amplia red de entidades financieras, fondos especializados e instituciones públicas, la compañía analiza cada operación de forma individual para identificar la alternativa que mejor se adapta a las necesidades de cada empresa.
Soluciones financieras adaptadas a cada etapa empresarial
El servicio de Iberfinancia abarca diferentes vías de financiación con el objetivo de responder a situaciones empresariales muy diversas. En el ámbito de las operaciones bancarias, la consultora negocia con una red de más de 80 entidades para obtener condiciones competitivas en plazos, tipos de interés y garantías. Entre las soluciones disponibles se encuentran las pólizas de crédito y circulante, los préstamos destinados a inversión, operaciones de factoring y confirming, así como avales y garantías financieras.
Cuando las necesidades del proyecto requieren alternativas distintas a la financiación tradicional, Iberfinancia recurre a una red de más de 60 fondos especializados en deuda privada. Este modelo permite acceder a instrumentos como direct lending, préstamos puente, deuda mezzanine, préstamos participativos, operaciones de asset finance mediante sale & leaseback o plataformas de crowdlending, ofreciendo una mayor flexibilidad para operaciones con características específicas.
La compañía también presta asesoramiento especializado en financiación pública, acompañando a las empresas durante todo el proceso de acceso a líneas oficiales como ICO, ENISA o CDTI. El servicio incluye el análisis de elegibilidad de cada proyecto, la preparación de la documentación técnica y el seguimiento de la tramitación hasta la resolución de la ayuda.
Experiencia basada en resultados reales
La trayectoria de Iberfinancia se refleja en operaciones desarrolladas para empresas de distintos sectores y perfiles. Entre ellas figura la estructuración de una operación de factoring sin recurso para una empresa industrial que necesitaba liquidez inmediata, permitiendo obtener financiación en un plazo de quince días.
En el ámbito de la innovación, la consultora diseñó una solución que combinó un préstamo ENISA con deducciones fiscales para una startup tecnológica, logrando cubrir el 80 % del presupuesto destinado a un proyecto de investigación y desarrollo.
Otro ejemplo corresponde a una empresa constructora que necesitaba incorporar nueva maquinaria a su actividad. La operación se resolvió mediante un contrato de leasing con una entidad alternativa, obteniendo la aprobación en diez días y sin consumir capacidad de endeudamiento reflejada en la CIRBE.
Con este enfoque integral, Iberfinancia continúa consolidando su propuesta de financiación para empresas, ofreciendo soluciones adaptadas a cada necesidad y acompañando a las organizaciones en la búsqueda de recursos para impulsar sus proyectos de inversión, crecimiento e innovación mediante estructuras financieras ajustadas a cada momento empresarial.
Contacto
Emisor: Iberfinancia
Contacto: Iberfinancia
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