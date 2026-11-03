Imex Products lleva la innovación y el diseño a la ducha con sus nuevas series Bolonia, Azores e Inari - Imex Products, S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.-

Diseño, tecnología y cinco opciones de acabado definen las nuevas propuestas de grifería empotrada de la firma, que incorpora a su catálogo de 2026 tres colecciones con diferentes estilos para el espacio de ducha.

El diseño del baño ha evolucionado hasta convertir cada elemento en parte de un conjunto estético y funcional. La grifería, tradicionalmente considerada un componente técnico, ha adquirido un protagonismo creciente en los proyectos de interiorismo, especialmente en la zona de ducha, donde los acabados, las geometrías y las soluciones de instalación contribuyen a definir la personalidad del espacio.

En esta línea, IMEX Products incorpora a su catálogo de 2026 las nuevas series Bolonia, Azores e Inari, tres propuestas de conjuntos de ducha empotrados termostáticos que interpretan de manera diferente el diseño contemporáneo. Desde los volúmenes redondeados y los grandes rociadores hasta las combinaciones geométricas o las soluciones visualmente más discretas, las tres colecciones ofrecen distintas posibilidades para adaptar la grifería al estilo de cada baño.

Más allá de su estética, las nuevas series incorporan tecnología orientada a mejorar la experiencia de uso, facilitar el mantenimiento y aportar seguridad en el funcionamiento diario.

Tres diseños de grifería para diferentes estilos de baño

Cada una de las nuevas colecciones de IMEX Products responde a una concepción estética particular, permitiendo elegir la solución que mejor encaje con las características y preferencias de cada proyecto.

Bolonia apuesta por las formas redondeadas y la amplitud del efecto lluvia. Su rociador superior de grandes dimensiones se convierte en uno de los elementos protagonistas del conjunto, proporcionando una distribución amplia del agua. La propuesta se completa con un mango de ducha auxiliar que permite dirigir el flujo y disponer de una mayor versatilidad durante el uso cotidiano.

Por su parte, Inari destaca por el contraste entre geometrías circulares y cuadradas. El rociador circular convive con elementos y mandos de líneas cuadradas, creando una combinación visual que aporta personalidad a la zona de ducha. Una propuesta especialmente interesante para quienes buscan introducir contrastes geométricos en el diseño del baño.

La tercera alternativa es Azores, una colección que apuesta por la discreción visual y las dimensiones contenidas. Su rociador orientable permite adaptar la dirección del agua a las necesidades del espacio, mientras que su planteamiento estético busca reducir el protagonismo visual de la grifería y favorecer una composición más limpia.

Tres conceptos diferentes que comparten una misma orientación: integrar diseño y funcionalidad en uno de los espacios de mayor uso de la vivienda.

Cinco acabados para personalizar la zona de ducha

La elección del acabado es otro de los aspectos que influye en el resultado estético de un proyecto de baño. Por ello, las series Bolonia, Azores e Inari están disponibles en cinco opciones: cromo, black gun metal, negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.

Esta variedad amplía las posibilidades de personalización y permite coordinar la grifería con otros elementos del baño, como la perfilería de las mamparas, los espejos o accesorios, los revestimientos o el mobiliario.

Los acabados oscuros y metalizados ofrecen alternativas al tradicional cromado, mientras que las opciones en tonos dorados permiten introducir matices diferentes en proyectos de inspiración contemporánea.

De esta forma, la grifería deja de ser únicamente un elemento funcional para convertirse también en una herramienta de diseño capaz de aportar continuidad estética al conjunto.

Tecnología termostática para una ducha más confortable y segura

Junto al diseño exterior, las nuevas colecciones incorporan soluciones técnicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la ducha.

Los tres conjuntos disponen de un sistema termostático empotrado que permite seleccionar y mantener una temperatura de agua estable, compensando las variaciones que puedan producirse durante el suministro. Esta tecnología facilita el ajuste de la temperatura y contribuye a una experiencia de ducha más confortable.

Otro de los elementos destacados es Turn Clean System, un cartucho termostático autolimpiable que IMEX Products incorpora en las tres series. Su diseño está orientado a reducir la acumulación de cal en el mecanismo, uno de los factores que pueden afectar al funcionamiento de los componentes internos de la grifería, especialmente en zonas con aguas de elevada dureza.

El sistema integra también protección frente a quemaduras y está diseñado para funcionar en instalaciones con baja presión, características que amplían sus posibilidades de aplicación en diferentes instalaciones domésticas.

La instalación empotrada permite, además, ocultar buena parte de los componentes técnicos detrás de la pared, dejando a la vista los mandos y las salidas de agua. El resultado es una zona de ducha más despejada visualmente, donde los elementos visibles adquieren mayor relevancia en la composición del espacio.

Diseño exterior y tecnología interior: la propuesta de IMEX Products

Las nuevas series Bolonia, Azores e Inari reflejan una manera de entender la grifería de baño en la que el diseño y las prestaciones técnicas deben avanzar conjuntamente.

La posibilidad de elegir entre diferentes geometrías, cinco acabados y soluciones termostáticas permite adaptar cada conjunto a distintos estilos de interiorismo y necesidades de instalación.

Con estas incorporaciones a su catálogo de 2026, IMEX Products refuerza su apuesta por la grifería de diseño y las soluciones tecnológicas para el baño, poniendo el foco tanto en los elementos que definen visualmente el espacio como en los mecanismos que intervienen en su funcionamiento diario.

Tres colecciones, tres formas de entender el diseño de la ducha y una misma filosofía: combinar estética, funcionalidad y tecnología en el equipamiento del baño.

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