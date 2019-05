inbestMe abre su gestión de carteras a los fondos indexados

Publicado 22/05/2019 11:26:57 CET

Las nuevas carteras altamente diversificadas y eficientes, Strategic FI, dan respuesta a inversores españoles que priorizan la traspasabilidad y el diferimiento fiscal. Para el resto de sus carteras compuestas por ETFs, el robo-advisor con mayor personalización del mercado seguirá aplicando estrategias de optimización fiscal inteligente que permiten obtener un efecto similar de diferimiento fiscal

inbestMe amplía su oferta de gestión de carteras de inversión altamente diversificadas y eficientes a los fondos indexados de bajo coste para dar respuesta al inversor español que prioriza la traspasabilidad y el diferimiento fiscal aplicable en nuestro país y busca alternativas a los fondos de inversión tradicionales ineficientes. Para el resto de sus carteras de ETFS, el gestor automatizado de carteras de inversión seguirá aplicando estrategias de optimización fiscal inteligente que han demostrado un efecto similar de diferimiento fiscal.

Con este nuevo lanzamiento, inbestMe se mantiene fiel a su voluntad de ofrecer la mayor personalización del mercado en el sector de la gestión indexada. Las nuevas carteras inbestMe Strategic FI (en Euros) operarán bajo el paraguas del plan Strategic, es decir, mediante gestión totalmente indexada (o pasiva) y complementa la gama actual de carteras altamente personalizables compuestas por ETFs (tanto en euros como dólares) para sus modalidades Strategic (indexada), Dynamic (combinación de indexada y dinámica), Advanced (con la máxima personalización, que incluye las carteras temáticas ISR y Value), la cuenta Go para menores de 26 años y su Gestor Financiero Personal, inbestMe Plus, como servicio de valor añadido transversal y aplicable a todos los planes.

A partir de una aportación mínima de 3.000 euros, las nuevas carteras de fondos indexados pueden llegar a incluir hasta 13 fondos de los disponibles en las gestoras Vanguard, iShares, Blackrock, Amundi, Pictet y DWS, combinando hasta 14 clases de activos en los 11 perfiles con los que opera actualmente inbestMe. Estos factores son determinantes para diseñar carteras indexadas eficientes que permiten optimizar la rentabilidad y el riesgo a largo plazo. Su custodia se realizará en España a través de GVC Gaesco, que entró en el accionariado en febrero tras el cierre de la primera ronda de financiación, apoyándose en Allfunds, la mayor red institucional de distribución de fondos a nivel mundial.

El cliente podrá optar por aportar dinero nuevo o traspasar fondos existentes dispuestos en otras entidades, o una combinación de ambos. Y, como en el caso de las carteras compuestas por ETFs, se podrán contratar o traspasar de forma 100% digital, con opción de cuenta individual, conjunta o de empresa, incluso para menores de edad, una opción que estará operativa en breve. A partir de 100.000 euros, seguirán contando con la figura del gestor financiero personal disponible en el plan inbestMe Plus.

“Con este nuevo servicio queremos acercarnos a un público más amplio, manteniendo parámetros clave como la alta diversificación y los bajos costes, que determinan la alta eficiencia de nuestras carteras a largo plazo. Actualmente, ofrecemos más de 100 opciones de carteras, por lo que podemos decir con orgullo que somos el Robo-Advisor español que permite mayor personalización. Nuestra voluntad es seguir innovando de forma continua para incorporar durante los próximos meses nuevos servicios de valor que se adapten a las necesidades específicas de nuestros clientes” afirma el CEO de la compañía, Jordi Mercader.

