Indie Watch; la nueva firma de relojes que apuesta por la autenticidad llega al mercado

Indie Watch irrumpe en el sector relojero con una propuesta independiente que reivindica la autenticidad, la artesanía y el diseño con carácter, desmarcándose de la producción en masa y las modas pasajeras.

Más que una marca de relojes, Indie Watch se presenta como una declaración de principios: piezas pensadas para quienes prefieren destacar antes que encajar.

“Un reloj no solo marca la hora, dice quién eres. Con Indie Watch, el tiempo no se lleva en la muñeca, se lleva en la actitud”.

Una colección con espíritu independiente

La colección inaugural de Indie Watch ofrece modelos inspirados en universos tan diversos como la aviación, el motor clásico, la montaña o la elegancia atemporal. Cada diseño refleja una personalidad única y está fabricado con materiales de alta gama:

STRUM – Inspirado en los cronógrafos clásicos de los años 60 y 70.

ZERMATT – El primer automático de la firma, homenaje al espíritu alpino.

SWELL – Un reloj aviador sin reglas, con carácter indie.

ZILLERTAL – Titanio y lujo deportivo reinventado para una vida en movimiento.

KAYSERI – Minimalismo sofisticado y unisex, con presencia discreta pero inconfundible.

Además de la excelencia en sus cajas y esferas, cada correa de Indie Watch está confeccionada de manera artesanal por Jacobstraps, utilizando cuero 100% vacuno de alta calidad. Estas correas son el resultado de un cuidado proceso de elaboración que combina tradición y detalle, asegurando durabilidad y confort sin perder estilo. Jacobo, maestro artesano detrás de Jacobstraps, no solo trabaja cuero vacuno, también elabora correas con pieles exclusivas como aligator, tiburón o mantarraya, elevando cada reloj a una pieza única de lujo.

Calidad y autenticidad desde Nerja

Todos los relojes se ensamblan en el taller propio de la marca en Nerja, bajo la experta dirección de Manuel Díaz, maestro relojero con más de 40 años de experiencia y presidente de la Asociación de Relojeros de España. En este taller se llevan a cabo los procesos de ajuste y control de calidad, garantizando piezas con una precisión impecable, acabados de lujo y un sello de autenticidad que las distingue.

Una alternativa en la relojería actual

En un mercado saturado por la producción masiva, Indie Watch surge como una alternativa independiente para quienes buscan relojes con alma: creaciones con estilo propio y atención al detalle.

Indie Watch ya está disponible en www.indiewatch.es, iniciando así su camino como referente del movimiento indie en el mundo de la relojería.

