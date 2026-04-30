INÈDIT AGENCIA; Autoridad y disciplina en la educación globalizada - INÈDIT AGENCIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril.- En el ecosistema de la política educativa global, orbitando alrededor de organismos como la OCDE, se ha instalado una paradoja incómoda: nunca se había tenido tantas “evidencias” y, sin embargo, nunca había sido tan difícil sostener algo tan básico como la autoridad y la disciplina en las aulas. En este contexto, INÈDIT AGENCIA analiza cómo la discusión educativa ha dejado de ser técnica para convertirse en cultural.

El reciente Fórum de la Fundación Episteme lo dejó claro: la discusión ya no es técnica, es cultural. Nuno Crato lo expresó sin rodeos: los alumnos, en cualquier parte del mundo, aprenden de forma sorprendentemente similar. Atender, procesar, relacionar, reforzar. La pedagogía universal no es una metáfora, es biología cognitiva. Y, sin embargo, se siguen diseñando políticas como si cada aula fuera un experimento antropológico irrepetible.

Aprender no es una moda, es biología cognitiva, Nuno Crato

Mientras tanto, la escuela ha ido desprendiéndose de uno de sus artefactos más democráticos: el libro de texto. No por ineficaz —los datos muestran su impacto directo en el aprendizaje— sino por incomodidad ideológica. En su lugar, se ha instalado una fe difusa en metodologías que prometen todo sin garantizar casi nada, donde el método eclipsa al contenido y la actividad sustituye a la estructura.

Los sistemas educativos actuales ponen en cuestión la disciplina y los conocimientos fundamentales, dificultando la labor de docentes y familias, Bianca Thoilliez.

Bianca Thoilliez apuntó al núcleo del problema: no es solo una cuestión de técnicas, sino de una crisis más profunda del principio de autoridad y del valor del conocimiento. La democratización, necesaria y celebrable, ha traído consigo una dificultad creciente para ejercer límites. Educar, hoy, exige justificar lo que antes era evidente.

Frente al mito digital, escribir a mano sigue siendo clave para aprender, Miguel Ángel Tirado.

Mientras los discursos oficiales invocan innovación constante, Miguel Ángel Tirado, doctor en CC de la Educación, inspector de Educación, recordó la evidencia más incómoda: escribir a mano sigue siendo una de las prácticas más eficaces para aprender. Pensar, en el fondo, siempre ha sido más analógico que digital. Quizá el problema no sea que falten reformas, sino que sobran ocurrencias. Y que, entre tanto ruido, se ha olvidado que sin conocimiento estructurado, sin autoridad y sin disciplina, la educación no se transforma: se diluye.

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