El Informe Smart Industry, ya en su IX edición, sigue midiendo el avance de la transformación industrial - Structurit

El Observatorio de Industria y Tecnología y Structurit renuevan su colaboración para elaborar una nueva edición del estudio, cuya encuesta se abrió el 16 de septiembre y que será presentado a finales de noviembre en el COIIM.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- El Informe Smart Industry alcanza este año su novena edición, consolidando una trayectoria dedicada a analizar la evolución de la transformación tecnológica de la industria y a conocer de primera mano el grado de madurez digital, las prioridades y los retos de las empresas.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Informe ha permitido seguir la evolución de la adopción de nuevas tecnologías y mantener una serie histórica sobre la madurez digital de las organizaciones. Precisamente, el cuestionario de esta edición mantiene preguntas destinadas expresamente a garantizar la continuidad de esa serie.

Con el objetivo de dar continuidad a esta iniciativa, el Observatorio de Industria y Tecnología y Structurit renuevan un año más su colaboración y ya trabajan conjuntamente en la elaboración del IX Informe Smart Industry, que será presentado a finales de noviembre en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM).

“Una de las cosas que más valoro del Informe Smart Industry es que nos permite escuchar a quienes están tomando decisiones todos los días en empresas industriales. Podemos hablar mucho sobre inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad o gemelos digitales, pero necesitamos saber qué está funcionando realmente y qué no, qué barreras encuentran las compañías y qué resultados están obteniendo. Por eso es tan importante conseguir una participación amplia en la encuesta que, un año más, hemos planteado. Cuánto más representativa sea, más útil será el conocimiento que podamos devolver después al conjunto de la industria”, asegura Inmaculada Blázquez, presidenta del Observatorio de Industria y Tecnología.

Una edición centrada en tecnologías, proveedores y casos de uso

El IX Informe pondrá el foco en la evolución de las principales tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, desde la Inteligencia Artificial, la conectividad y los datos hasta la robótica, la automatización, los gemelos digitales o la ciberseguridad industrial.

Como novedad, esta edición profundizará especialmente en el ecosistema de proveedores de servicios y soluciones de Industria 4.0, analizando el papel y posicionamiento de fabricantes de sistemas de control y automatización, proveedores de software industrial y cloud, integradoras, ingenierías y consultoras tecnológicas.

El estudio realizará además un levantamiento de casos de uso por sectores industriales, buscando conectar las necesidades reales de las empresas con los casos de uso que pueden resolverlas, las tecnologías y proveedores que los hacen posibles y los resultados obtenidos. El planteamiento metodológico de esta edición sigue el esquema “Dolor → Caso de uso → Tecnología → Proveedor → ROI”.

“Después de nueve ediciones queremos ir un paso más allá del análisis de tecnologías. Esta edición busca entender cómo se están llevando realmente a la industria: qué casos de uso se están implantando, qué resultados están obteniendo las empresas y qué papel desempeña el ecosistema de proveedores en esa transformación”, explica Javier de la Cuerda, CEO de Structurit.

Encuesta IX Informe Smart Industry

El próximo 16 de septiembre se abrió la encuesta del IX Informe Smart Industry, dirigida tanto a empresas industriales como a proveedores de servicios y soluciones de Industria 4.0.

Sus resultados permitirán contrastar el análisis con la experiencia directa del mercado, conocer el grado de implantación de distintos casos de uso, sus barreras y resultados, así como identificar las tecnologías y proveedores que están teniendo un mayor protagonismo.

Los resultados y conclusiones del IX Informe Smart Industry se presentarán a finales de noviembre en el COIIM, dando continuidad a una iniciativa que, un año más, busca ofrecer una fotografía actualizada de la transformación tecnológica de la industria.

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