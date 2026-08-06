Insur impulsa su crecimiento en el litoral andaluz con la adquisición de suelo para 233 viviendas en Mazagón

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía invertirá más de 80 millones de euros en un nuevo proyecto residencial en la zona de El Vigía, uno de los enclaves con mayor potencial de crecimiento de la costa de Huelva

El proyecto iniciará su comercialización durante el último trimestre del año, mientras que la entrega de las primeras viviendas está prevista para 2029

Huelva, 6 de agosto de 2026.- Grupo Insur ha adquirido cinco parcelas de un total de 130.208 metros cuadrados de superficie para desarrollar un residencial de 233 viviendas unifamiliares con zonas comunes en la zona de El Vigía, en Mazagón (Huelva). Entre todas sus fases, el proyecto supondrá una inversión total de más de 80 millones de euros para la compañía.

Con esta adquisición, Insur refuerza su estrategia de crecimiento y diversificación residencial y da un nuevo paso en su apuesta por seguir expandiendo su actividad en el litoral andaluz, incorporando a su cartera un importante desarrollo en uno de los destinos con mayor proyección de la costa sur española.

El proyecto iniciará su comercialización durante el primer trimestre de 2027 mientras que la entrega de las viviendas está prevista para 2029. Una actuación de largo recorrido que busca convertir este sector en uno de los principales desarrollos residenciales de la provincia.

Uno de los puntos clave del residencial pasa por su entorno, que combina la cercanía y vistas al mar con un alto valor paisajístico y medioambiental. Algunas de las playas más extensas y mejor conservadas de Huelva se encuentran a pocos metros de la zona, que destaca por ofrecer un modelo residencial asociado a la tranquilidad, la naturaleza y la baja densidad, factores cada vez más escasos y demandados por quienes buscan una segunda residencia o un cambio de estilo de vida ligado al bienestar y al contacto con la naturaleza.

Zacarías Zulategui, director de promoción residencial de Grupo Insur ha señalado que “Mazagón se encuentra en un área que está experimentando una importante transformación económica e industrial desde hace años, favorecida por nuevos desarrollos ligados a sectores estratégicos como la energía y la sostenibilidad, que están contribuyendo a reforzar las perspectivas de crecimiento de toda la zona”. “Esta evolución tan constante como sostenida ha convertido al municipio en un escenario de alto valor para el desarrollo de proyectos inmobiliarios”.

A los factores anteriormente mencionados se suman sus conexiones, tanto ferroviaria como por carretera, que sitúan el desarrollo a poca distancia de Huelva capital, así como de Sevilla, y facilitan el acceso desde otras provincias gracias a su conexión con Madrid. Esta accesibilidad convierte a Mazagón en una ubicación atractiva tanto para clientes locales como para compradores procedentes de otras regiones.

Con esta adquisición, Grupo Insur da continuidad a su apuesta por la costa onubense, donde ya desarrolló una promoción de 66 viviendas plurifamiliares en El Rompido. El grupo reafirma así su confianza en el potencial residencial y turístico de la provincia de Huelva, uno de los destinos que mejor representa la combinación entre naturaleza, litoral y calidad de vida.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 542 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.098 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de lasmpersonas.

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