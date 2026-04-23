Juan Mastral revela 7 claves para integrar IA en empresas de 20 a 500 empleados

Juan Mastral, experto en IA y automatización para empresas - Juan Mastral Bravo

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 23 de abril de 2026. - Juan Mastral, CEO de Protocols Consulting, publica en 2026 las siete claves para integrar inteligencia artificial y automatización en empresas medianas, tras lograr reducciones de hasta el 70 % en carga operativa en proyectos con clientes en España, Estados Unidos, Italia, Dubái y Centroamérica

La diferencia en 2026 ya no está en experimentar con herramientas de inteligencia artificial, sino en integrarlas con estrategia. Mientras muchas empresas siguen dependiendo de procesos manuales y tareas repetitivas en áreas como administración, contabilidad o atención al cliente, otras están rediseñando su sistema operativo para ganar eficiencia, reducir costes y liberar talento interno.



Juan Mastral lidera Protocols Consulting, consultora tecnológica con sede central en Dubái y operación internacional en Estados Unidos, España, Italia y Centroamérica, que actualmente dirige desde Jerez de la Frontera. La firma se ha especializado en rediseñar el sistema operativo de empresas de entre 20 y 500 empleados, con un equipo que acumula más de 30 años de experiencia en tecnología, consultoría estratégica y seguridad de la información.



Los resultados de sus proyectos son concretos: en distintas implantaciones, Protocols Consulting ha logrado reducir hasta un 70 % la carga de trabajo en departamentos de atención al cliente y hasta un 60 % en áreas administrativas y contables. La firma ha trabajado con empresas con facturación desde 2 millones hasta más de 100 millones de euros anuales.



"La IA es una herramienta que multiplica lo que ya hay en la empresa: si tienes orden, multiplica el orden; si tienes caos, multiplica el caos", señala Mastral.



Desde esa premisa, la firma ha desarrollado siete claves para abordar la integración con garantías. La primera es no buscar soluciones genéricas: cada empresa tiene procesos, cultura y estructura propios, y la automatización debe diseñarse alrededor del modelo operativo, no al revés. La segunda es identificar los cuellos de botella reales antes de automatizar, detectando qué procesos manuales generan carga innecesaria y rediseñándolos antes de introducir tecnología. La tercera advierte que la inteligencia artificial no corrige una mala estructura interna, sino que la amplifica.



La cuarta clave es priorizar eficiencia y escalabilidad frente a soluciones llamativas: el sistema debe ser sostenible independientemente del crecimiento de la empresa o de los cambios tecnológicos futuros. La quinta es apoyarse en un equipo de confianza para liderar la transformación, evitando que el CEO deba convertirse en experto técnico. La sexta señala que la elección de proveedor no debe basarse en precio sino en experiencia estructural y compromiso real. La séptima es que el dato es el mayor activo de la empresa: integrarlo sin protegerlo adecuadamente puede generar riesgos críticos.



Protocols Consulting trabaja como partner tecnológico estratégico con servicio personalizado, acompañamiento continuo y una garantía de devolución si no se cumplen los objetivos establecidos por contrato.



Sobre Juan Mastral Bravo

CEO de Protocols Consulting, consultora tecnológica con sede en Dubái y operación en Estados Unidos, España, Italia y Centroamérica. Especializada en rediseñar el sistema operativo de empresas de entre 20 y 500 empleados mediante integración de inteligencia artificial, automatización y gobernanza del dato. Equipo con más de 30 años de experiencia en tecnología, consultoría estratégica y seguridad de la información.







Contacto

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Pie de foto: Juan Mastral, experto en IA y automatización para empresas

Autor: Juan Mastral Bravo