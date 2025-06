(Información remitida por la empresa firmante)

El CEO de Black Star Group desplaza el foco de la industria desde el rendimiento a corto plazo hacia una construcción estratégica basada en sostenibilidad, formación técnica y responsabilidad global

Madrid, 13 de junio de 2025.- No fue un cambio repentino ni una estrategia de marketing. La transformación que lidera Juan Pablo Sánchez Gasque en el sector energético responde a una convicción cultivada durante décadas: la energía no solo se produce, se construye. Y quien la lidera, tiene la obligación de hacerlo con visión a largo plazo.



Como CEO de Black Star Group, Sánchez Gasque ha evitado los discursos vacíos y los movimientos impulsivos. En lugar de eso, ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar una arquitectura energética que combine técnica, eficiencia y compromiso ambiental. El objetivo no es alcanzar titulares, sino sentar bases sólidas.



"Las decisiones que tomamos en esta industria no solo afectan los balances financieros. Afectan territorios, comunidades, generaciones", Juan Pablo Sánchez Gasque



Un modelo que nace desde la operación, no desde el discurso

Durante años, el sector energético ha vivido atrapado entre la presión por modernizarse y la dependencia de sus propios cimientos. Mientras otros optaban por reenfocar sus marcas sin cambiar sus operaciones, Sánchez Gasque eligió lo contrario: cambiar la estructura antes que el relato.



Su hoja de ruta se apoya en tres pilares fundamentales:



• Actualización tecnológica de procesos tradicionales



• Integración progresiva de energías renovables



• Formación interna constante para crear equipos sólidos y autónomos.





Gracias a ello, ha logrado reducir emisiones en refinerías y plantas logísticas sin interrumpir la cadena de suministro. También ha comenzado a vincular operaciones con proyectos de hidrógeno verde, y ha iniciado una transición operativa sin descuidar la rentabilidad.



"No hay sostenibilidad real si no puedes pagarla. Pero tampoco hay eficiencia si no piensas en lo que dejas atrás", Juan Pablo Sánchez Gasque



Formación técnica como herramienta de legado

Uno de los aspectos menos conocidos —y más coherentes— del trabajo de Juan Pablo Sánchez Gasque es su obsesión con la formación técnica. Él mismo ha sido parte activa en el diseño de programas internos, ha acompañado procesos de capacitación en campo y ha liderado proyectos piloto para evaluar tecnologías antes de su adopción masiva.



La intención, dice, no es solo innovar: es asegurar que esa innovación pueda sostenerse. Que no dependa de tecnologías que luego resulten inviables de operar localmente.



Este enfoque ha fortalecido los equipos, ha mejorado la toma de decisiones y ha permitido integrar perfiles jóvenes sin sacrificar experiencia.



Liderazgo con convicción, no con improvisación

A diferencia de otras figuras del sector, Juan Pablo Sánchez Gasque no ha basado su reputación en grandes anuncios, sino en una gestión rigurosa, coherente y silenciosamente transformadora.



Y mientras la industria sigue buscando cómo equilibrar urgencia climática, estabilidad operativa y demandas sociales, él avanza con un modelo silencioso pero firme.



"Uno donde la energía no se promete: se ejecuta. Con eficiencia. Con respeto. Y con futuro".







