Karbon-X asegura 25 millones de dólares para expandir su plataforma de soluciones climáticas

Acceso a hasta 25 millones de dólares en financiamiento - Karbon-X

El financiamiento permitirá a Karbon-X escalar su plataforma, profundizar su participación en mercados de carbono y aprovechar oportunidades de crecimiento estratégico

Madrid, 20 de enero de 2025.-

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), una compañía de soluciones climáticas verticalmente integrada que opera en mercados de carbono de cumplimiento y voluntarios, anunció hoy que ha asegurado acceso a hasta 25 millones de dólares en financiamiento discrecional, proporcionando a la Compañía mayor flexibilidad para escalar su plataforma, profundizar su participación en el mercado y capitalizar oportunidades de crecimiento estratégico mientras los mercados globales de carbono continúan madurando.



El financiamiento respalda la capacidad de la Compañía para ejecutar su estrategia de crecimiento con disciplina, al tiempo que se mantiene receptiva a los marcos regulatorios y la demanda del mercado en evolución.



"Este financiamiento mejora nuestra capacidad para ejecutar con enfoque y flexibilidad", dijo Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "El acceso a capital nos permite escalar áreas del negocio que ya están funcionando, invertir selectivamente en crecimiento y perseguir oportunidades alineadas con nuestra estrategia de creación de valor a largo plazo".



El financiamiento está destinado a apoyar una combinación de iniciativas de crecimiento orgánico, asociaciones estratégicas, desarrollo de proyectos y adquisiciones potenciales, mientras se mantiene un fuerte enfoque en la eficiencia operativa y el valor para los accionistas.



Patrick Hassani, director de Inversiones del Mast Hill Fund, comentó: "Karbon-X ha construido una plataforma diferenciada y verticalmente integrada en un momento en el que la credibilidad y la ejecución importan más que nunca en los mercados climáticos. Vemos una fuerte alineación entre la estrategia de crecimiento disciplinado de Karbon-X y la evolución más amplia de los mercados globales de carbono y sostenibilidad, y nos complace apoyar a la Compañía mientras continúa escalando".



Asesor de la transacción

Buckman, Buckman & Reid, Inc. actuó como asesor de inversión de Karbon-X Corp. en relación con la transacción. Fundada en 1988, Buckman, Buckman & Reid, Inc. es un corredor-dealer registrado ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), miembro de FINRA y miembro de SIPC. Buckman, Buckman & Reid, Inc. es una firma de corretaje de servicios completos que ofrece asesoría de inversiones, corretaje, gestión de patrimonio y banca de inversión. Scott Furman, Jefe de Banca de Inversión en Buckman, Buckman & Reid, Inc., asesorará sobre fusiones y adquisiciones.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una compañía de soluciones climáticas verticalmente integrada que apoya a organizaciones en todo el ciclo de vida de la gestión de carbono y sostenibilidad. Operando en mercados de cumplimiento y voluntarios, Karbon-X ofrece soluciones de extremo a extremo que abarcan desarrollo de proyectos, emisión de créditos, comercio y distribución. A través de asociaciones estratégicas en diversas industrias, Karbon-X ayuda a las organizaciones a tomar acciones climáticas creíbles mientras genera valor a largo plazo.



Emisor: Karbon-X

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X

Teléfono de contacto: +1 403 852 5887



