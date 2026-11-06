Kategora inicia la rehabilitación de la fábrica Corominas como hub de innovación y emprendimiento en Bilbao

Recuperación de un inmueble centenario de Bilbao - Kategora

(Información remitida por la empresa firmante)

El emblemático inmueble industrial de Zorrotzaurre, diseñado en 1923 por Manuel María Smith, recuperará su actividad como punto de encuentro para emprendedores, empresarios, inversores y agentes del ecosistema económico vasco

Bilbao, 6 de noviembre de 2026.- Kategora invierte en la adquisición y rehabilitación de la histórica fábrica Corominas, ubicada en la isla de Zorrotzaurre (Bilbao), con el objetivo de transformarla en un nuevo espacio dedicado a la innovación, el emprendimiento y la creación de empresas. La actuación permitirá recuperar uno de los inmuebles más representativos del pasado industrial de Bilbao para ponerlo al servicio del talento, la colaboración empresarial y el desarrollo económico de Euskadi.



La operación constituye uno de los principales hitos del 20 aniversario de Kategora y representa una evolución natural de su compromiso con el desarrollo económico del territorio. La histórica fábrica Corominas acogerá una plataforma independiente que impulsará nuevas startups tecnológicas a partir de retos reales del ecosistema empresarial vasco. Además, será un espacio abierto donde emprendedores, empresarios, inversores y profesionales compartan experiencia empresarial e iniciativa emprendedora para generar nuevas oportunidades de crecimiento para Euskadi.



Las obras en Corominas comenzaron la última semana de octubre y está previsto que el espacio inicie su actividad a finales de 2027. El proyecto permitirá recuperar un edificio histórico en Bilbao, de más de un siglo de antigüedad, transformándolo en un lugar pensado para compartir conocimiento, generar oportunidades y construir nuevas ideas empresariales.



La rehabilitación supondrá además la recuperación de un inmueble centenario con un importante valor arquitectónico e histórico para Bilbao, adaptándolo a las necesidades de una nueva generación de profesionales, emprendedores y empresas.



Corominas como catalizador de ecosistema

La antigua fábrica Corominas Industrial, diseñada en 1923 por el arquitecto Manuel María Smith, constituye uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Zorrotzaurre y uno de los últimos vestigios de la actividad industrial que marcó durante décadas la historia económica de Bilbao. Hoy, Zorrotzaurre avanza hacia una nueva etapa vinculada al conocimiento y la innovación, con sus zonas norte y sur destinadas a albergar un futuro Parque Tecnológico. En este ecosistema empresarial en construcción se enmarca la rehabilitación de Corominas, impulsada por Kategora, que no busca solo recuperar un edificio centenario, sino devolverle su vocación original: ser un lugar donde se crea actividad económica. Si hace un siglo allí se fabricaba, ahora será el punto de encuentro entre talento, innovación y emprendimiento, donde empresas consolidadas y nuevos emprendedores trabajen juntos para construir las compañías de las próximas décadas.



Cada rincón del edificio se ha pensado para que ese encuentro ocurra. Habrá espacios donde los equipos trabajen sobre retos reales de negocio y salas para reunirse y compartir proyectos. El txoko, con capacidad para cincuenta personas, será el lugar para las conversaciones que no caben en una reunión. La planta abierta a la fachada histórica y a la ría, pensada para dar forma a nuevas ideas con la ciudad al fondo, y la terraza como lugar de encuentro de la comunidad completan un espacio con alma propia.



"Desde su apertura, Corominas será además un lugar abierto a la ciudad y al ecosistema empresarial vasco. Acogerá encuentros empresariales, foros sectoriales, presentaciones de proyectos y sesiones de networking, con un objetivo común: que el talento emprendedor, la experiencia empresarial y la inversión se encuentren y den lugar a nuevas empresas", señala Kepa Apraiz, CEO y fundador de Kategora.



Arquitectura para conectar memoria y futuro

La reforma, a cargo del estudio de arquitectura bilbaíno BeAr, parte de una idea clara: convertir un edificio marcado por las transformaciones de su historia en un espacio preparado para las oportunidades del futuro.



La actuación preserva la identidad del edificio mientras lo adapta a las necesidades del emprendimiento contemporáneo, aprovechando y poniendo en valor una estructura ya existente. El proyecto entiende el edificio no solo como un contenedor de actividad, sino como una pieza activa capaz de inspirar nuevas relaciones, conversaciones e iniciativas empresariales.



"Corominas es uno de los edificios industriales más interesantes de Zorrotzaurre. Cuando Kategora confió en nosotros, vimos la oportunidad de recuperar su valor y devolverle un uso a un edificio con historia. Trabajamos con las huellas que ha dejado su pasado industrial para que, sin borrar su memoria, se convierta en un lugar del que surjan nuevas empresas", señala Iñigo Berasategui, fundador y director de BeAr.



Creación de empleo cualificado y fortalecimiento territorial

Para Bilbao y el conjunto del territorio vasco, Corominas representa una apuesta por el talento, la creación de empleo, el impulso de la innovación aplicada y el fortalecimiento del tejido empresarial. La iniciativa busca favorecer la aparición de startups capaces de resolver problemas concretos, atraer talento, generar actividad económica y competir en mercados internacionales sin perder su arraigo local.



Además, contribuirá a consolidar a Bilbao como uno de los polos de referencia para la innovación empresarial y el emprendimiento tecnológico del sur de Europa, reforzando la conexión entre empresas, talento emprendedor, conocimiento e inversión.



Un legado para la próxima generación de emprendedores

Con esta iniciativa, Kategora amplía su contribución al desarrollo económico de Euskadi más allá de su actividad inmobiliaria. La compañía asume la adquisición y rehabilitación de Corominas con el propósito de crear un espacio capaz de conectar talento emprendedor, experiencia empresarial e innovación aplicada.



La apuesta responde a una convicción compartida por la compañía: las economías más dinámicas son aquellas capaces de generar nuevas empresas, atraer talento y facilitar la colaboración entre quienes tienen ideas y quienes pueden ayudar a hacerlas crecer.



"Después de veinte años desarrollando proyectos inmobiliarios, sentimos que también podemos contribuir a crear espacios que impulsen el talento, la innovación y la colaboración empresarial. Corominas representa esa visión de futuro: recuperar un edificio con historia para convertirlo en un lugar donde las ideas, las personas y la iniciativa empresarial encuentren nuevas oportunidades para crecer desde Euskadi", concluye Apraiz.



Esa visión ya ha comenzado a tomar forma con las obras de rehabilitación, iniciadas la última semana de octubre. La intervención dará nueva vida a este edificio histórico de Bilbao con más de un siglo de antigüedad, que prevé iniciar su actividad a finales de 2027 como espacio de encuentro para la próxima generación de emprendedores.



Sobre Kategora

Kategora es una promotora inmobiliaria y gestora vasca con 20 años de experiencia en el sector living. Bajo un modelo de coinversión, desarrollan complejos sostenibles, perdurables y con un diseño orientado al alojamiento flexible. A través de Kora Living (marca hotelera), opera bajo la líneas Beach, Urban y Flex. Actualmente, cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 1.400M€.

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