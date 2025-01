KAYAK lanza WTF (What the Future), su informe de tendencias de viaje para 2030

(Información remitida por la empresa firmante)

El auge de los viajes multidestino, los viajes espirituales, el poder de la vitamina V y las reservas en redes sociales, entre las principales predicciones de viaje

Madrid, 20 de enero de 2025.- Se acabaron los viajes de una sola parada, llegan las aventuras multidestino. KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, ha lanzado su informe WTF - What The Future - que revela ocho predicciones sobre los viajes en 2030.



En colaboración con The Future Laboratory, una de las consultoras de futuro líderes en el mundo, el informe WTF combina investigación sociocultural, entrevistas con ejecutivos de KAYAK y expertos externos, información de encuestas a más de 9.100 personas en 9 países y un análisis profundo del comportamiento de los usuarios de KAYAK.



KAYAK 2030: Predicciones de viaje



Agentes de IA

Está surgiendo una nueva ola de agentes de viajes enfocados en experiencias de viaje personalizadas. Los viajeros modernos buscan flexibilidad (38%), itinerarios personalizados (37%) y valoran las herramientas de IA para la planificación de sus viajes (17%). Para 2030, los asistentes virtuales de IA se encargarán de una variedad de preparativos para los viajes, ofreciendo itinerarios personalizados y asegurando las mejores ofertas sin esfuerzo.



"La IA está mejorando rápidamente la atención al cliente cuando se producen retrasos en los viajes o cambios de itinerario. También está sugiriendo recomendaciones personalizadas de lugares para visitar y cosas que hacer. El siguiente gran paso serán las reservas automatizadas y KAYAK ya está implementando la compatibilidad con los agentes de IA", señala Steve Hafner, CEO de KAYAK.



Viajes Multidestino

Para 2030, los viajeros priorizarán los viajes con varias paradas sobre las vacaciones de un solo destino. Para el 66% de los encuestados, viajar es una prioridad principal, lo que indica un incremento en el deseo de explorar. A medida que las regulaciones de visados se relajan en todo el mundo, los gobiernos y los destinos se están preparando para el aumento de los viajeros que practican los viajes multidestino.



Vitamina V

Para 2030, el valor de un viaje dependerá de las puntuaciones de bienestar. KAYAK observa un aumento en los viajes de bienestar con las piscinas como el servicio de hotel más buscado a nivel mundial, seguido de jacuzzis, spas e instalaciones de fitness. El 60% de los viajeros prioriza la relajación, mientras que el 13% enfatiza la salud y el bienestar. Los destinos que promueven la longevidad pasarán a formar parte de las listas de deseos de los viajeros.



Reservas en redes sociales

Desde ver sus feeds hasta reservar viajes, los viajeros utilizarán las redes sociales como plataforma de reservas. Actualmente, el 36% de los viajeros encuentra inspiración para sus viajes en las redes sociales, una tendencia que se espera que crezca para 2030. KAYAK predice que las redes sociales pasarán de ser una fuente de inspiración a un canal de compras de viajes, con aplicaciones que funcionan como escaparates.



Viajes virtuales

Para 2030, los viajes contarán con conserjes holográficos y reembolsos automáticos de billetes de avión. Los viajeros anticipan previsualizaciones virtuales de las habitaciones de hotel (35%) y casi el 10% de los pasajeros esperan entretenimiento de realidad virtual en vuelo para una experiencia inmersiva. Se espera que el futuro de los viajes supere las expectativas con tecnologías innovadoras.



Turismo de bajo impacto

El cambio hacia destinos inexplorados competirá con los principales lugares turísticos. Las preocupaciones por el sobreturismo y la huella de carbono (14%) influirán en las decisiones futuras de viaje. La búsqueda de experiencias inexploradas pasará de ser propia de los aventureros a ser de los viajeros conscientes, convirtiéndose en una prioridad de viaje.



Viajes espirituales

Desde retiros silenciosos hasta investigaciones genealógicas, los viajes espirituales tendrán su momento para 2030, con cada vez más viajeros que quieran combinar la exploración de un destino con la exploración de su yo interior para crecer y sanar.



Programas de deslealtad

Los programas de fidelización se adaptarán para satisfacer las demandas de los viajeros preocupados por los precios. El 29% de los viajeros desea recompensas de fidelización personalizadas, como recibir reembolsos cuando los precios de los billetes de avión bajan (32%). Con el 72% anticipando precios de viaje más altos en el futuro, los viajeros priorizan el ahorro y cambiarán de marca para obtener mejores ofertas.



Para los viajeros que quieran sumarse a las tendencias ahora, aquí hay una guía de referencia:



Lo que no se lleva:



• Encargarse uno mismo de cada paso de un viaje



• Gastar 10 días en una ciudad



• Tomarse una escapadita rápida



• Comprar billetes solo en pantallas grandes



• Resignarse a habitaciones que dejan que desear



• Acudir en masa a las trampas para turistas



• De postureo por el mundo



• Casarse con una aerolínea



Lo que se lleva:



• Dejar que un agente de IA se encargue de todo



• Hacer la mayor cantidad de paradas posibles



• Vacaciones de looongevidad



• Comprar billetes desde un feed



• Hacer un tour virtual de las habitaciones



• Visitar joyas ocultas



• Buscar el autodescubrimiento a través de viajes



• Coquetear con las mejores ofertas



Más información sobre las predicciones WTF de KAYAK AQUÍ.



Metodología



Información de la encuesta

PureSpectrum entrevistó a 9.112 encuestados mayores de 18 años en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Brasil, Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia que viajan por placer a nivel internacional al menos una vez al año. La encuesta se realizó utilizando una metodología online. Se encuestó a una muestra de 2.000 personas en EE. UU., y todos los demás mercados tuvieron una muestra mínima de 1.000 completados. El trabajo de campo de la investigación se llevó a cabo del 13 al 20 de agosto de 2024.



Análisis de datos de KAYAK

Basado en búsquedas de hoteles realizadas en KAYAK y marcas asociadas en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2024 para estancias entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.







Contacto

Nombre contacto: Paula Gonzalez

Descripción contacto: Kayak

Teléfono de contacto: 699696109