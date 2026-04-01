Lanzadera Consciente, una plataforma educativa con IA para ayudar a terapeutas a aumentar sus resultados - Lanzadera Consciente

(Información remitida por la empresa firmante)

Los cambios en la forma de entender la salud mental están redefiniendo también la manera en la que se accede a ella. En una sociedad donde muchas decisiones comienzan con una búsqueda digital, la visibilidad deja de ser un elemento accesorio para convertirse en un puente necesario entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden ofrecerla. En este escenario, el recorrido de perfiles como el emprendedor español Todor Blajev (Lanzadera Consciente) refleja una transición significativa: la integración entre tecnología, desarrollo personal y marketing para terapeutas como vía para acercar la atención psicológica a la realidad cotidiana sin alterar la esencia del acompañamiento humano ni recurrir a tácticas agresivas. Porque, en muchos casos, estar presente en el momento adecuado puede marcar el inicio de un cambio profundo.

La dificultad de ser visible en un entorno digital desigual

El sistema sanitario español ha avanzado en la incorporación de herramientas digitales, aunque no todos los profesionales han podido adaptarse al mismo ritmo. Esta diferencia se hace especialmente visible en el ámbito de la salud mental, donde la preparación clínica convive, en muchos casos, con una limitada exposición en entornos digitales.

La consecuencia es una desconexión progresiva entre profesionales y pacientes potenciales. Mientras aumenta la demanda de apoyo psicológico, especialmente en formatos online, muchos especialistas continúan dependiendo de canales tradicionales. A ello se suman factores propios del sector, como la necesidad de preservar la confidencialidad, el respeto a los tiempos del paciente o las limitaciones éticas en la comunicación, que condicionan profundamente la forma de darse a conocer. En ese silencio digital, muchas oportunidades de ayuda quedan en pausa.

Una respuesta basada en coherencia y marketing consciente

En este contexto, Lanzadera Consciente se sitúa dentro de una corriente que propone repensar la visibilidad desde la coherencia profesional, poniendo a disposición una plataforma de acceso abierto que permite a terapeutas y profesionales del bienestar desarrollar su presencia digital desde un enfoque ético y estructurado.

El enfoque de marketing consciente se traduce en el desarrollo de contenidos útiles, una identidad digital clara y sistemas que permiten conectar con las personas adecuadas sin generar presión. A través de procesos estructurados, se trabaja la evolución del profesional desde la base, abordando tanto la dimensión estratégica como la personal. Este planteamiento integra además el uso de herramientas que facilitan la implementación práctica sin recurrir a dinámicas invasivas.

Dentro de este proceso, el marketing para terapeutas se aborda como una herramienta de acompañamiento, no de persuasión, alineada con los principios del ejercicio clínico.

Este planteamiento cobra especial relevancia en perfiles que, aun contando con experiencia y vocación, no logran trasladar su valor al entorno digital ni establecer un flujo constante de personas interesadas en sus servicios. Hacer visible lo valioso deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Todor Blajev: una trayectoria entre empresa y búsqueda personal

El origen de esta iniciativa está vinculado a la trayectoria de Todor Blajev, emprendedor digital de origen búlgaro que creció en España. Su recorrido profesional se ha desarrollado en el ámbito del emprendimiento digital, con la creación y participación en distintas empresas del sector del marketing.

Con el tiempo, esta trayectoria se ha ido ampliando hacia el estudio de la Psicología y el Somatic Experiencing, incorporando una dimensión más vinculada al bienestar y al desarrollo interno. A ello se suma su práctica en artes marciales, donde ha alcanzado el grado de cinturón negro en Aikido.

Esta combinación de experiencias ha influido en una forma de entender el crecimiento profesional no solo desde los resultados, sino también desde la coherencia personal y el propósito. Un recorrido que conecta la lógica del negocio con la comprensión de lo humano.

Tecnología aplicada con criterio humano

La incorporación de inteligencia artificial dentro de este enfoque responde a una necesidad concreta: facilitar la adaptación al entorno digital sin aumentar la complejidad. En este caso, el sistema integra un coach basado en IA que acompaña al profesional en la ejecución de estrategias, ayudando a organizar tareas, generar ideas y aplicar mejoras de forma progresiva.

Lejos de sustituir la intervención humana, esta herramienta se plantea como un refuerzo que permite simplificar procesos y aportar claridad en la toma de decisiones. Su integración refleja una tendencia creciente: el uso de tecnología avanzada al servicio de modelos más accesibles, sostenibles y respetuosos con la naturaleza del trabajo terapéutico.

A medida que la demanda en salud mental continúa en aumento, la forma en la que los profesionales se hacen visibles evoluciona hacia modelos donde tecnología, ética y presencia consciente convergen como elementos clave. Un equilibrio donde la innovación no sustituye al vínculo, sino que lo hace posible.

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