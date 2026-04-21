Laura Benítez, de Fundación Talent, obtiene la certificación internacional de David Kolb - Fundación Talent

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.-

Laura Benítez, presidenta de la Fundación Talent, liderará las formaciones sobre metodología de aprendizaje que se llevan a cabo en los programas organizados por la entidad, como una de las primeras formadoras certificadas en España.

La empresaria y experta en innovación y talento Laura Benítez se convierte en facilitadora en España de KELP (Kolb Experiential Learning Profile), una herramienta basada en el modelo de aprendizaje experiencial desarrollado por el investigador estadounidense David Kolb, referente internacional en el estudio del proceso de aprendizaje de las personas, que condiciona la forma de vivir.

El método permite introducir en el sistema formativo nuevas herramientas para identificar los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes y adaptar las clases y los contenidos a cada perfil.

Como uno de los objetivos principales, la Fundación Talent está en busca de diferentes alianzas estratégicas para poner en marcha el programa nacional Train the Trainers, con el objetivo de ayudar a más de 200 docentes a aplicar la metodología de aprendizaje experiencial en sus aulas.

“El sistema educativo suele enseñar igual a todos, pero no todos aprendemos de la misma manera. Cuando los docentes identifican cómo aprende cada alumno, es mucho más fácil conectar con su talento y su motivación”, explica Benítez.

Más de 60.000 jóvenes han pasado por sus programas

Laura Benítez es presidenta de la Fundación Talent, empresaria y cofundadora de Talent Factory. Desde esta organización impulsa programas formativos centrados en el desarrollo del talento joven y el aprendizaje práctico.

Las iniciativas de la fundación, basadas en metodologías ágiles y en el enfoque learning by doing, han permitido formar ya a más de 60.000 jóvenes en competencias de emprendimiento, empleabilidad y desarrollo personal.

“Muchos jóvenes toman decisiones sobre su futuro sin haber descubierto realmente en qué son buenos y qué les motiva. Cuando lo hacen, cambia completamente su forma de ver los estudios y sus opciones de futuro”, afirma.

Este enfoque cobra especial sentido en un contexto en el que es clave que las y los jóvenes tengan oportunidades reales de conocerse mejor, descubrir sus capacidades y contar con referentes inspiradores desde etapas tempranas. Programas que ayudan a la juventud a identificar sus talentos, ganar confianza y tomar decisiones formativas informadas, contribuyen a construir una sociedad más preparada y con mayor diversidad de perfiles y talentos en todos los sectores.

Orientar el talento de los jóvenes

La Fundación desarrolla sus programas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, como el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, LEINN o Aigües de Barcelona.

En 2026 también participará en el Tour del Talento, donde utilizará esta herramienta para ayudar a estudiantes de Formación Profesional y universitarios a reflexionar sobre sus habilidades y orientar su futuro académico y profesional.

“Hacer llegar esta metodología a 200 docentes significa llegar después a miles de estudiantes. Si ayudamos al profesorado y alumnado a entender mejor cómo aprende cada uno, estaremos abriéndoles las puertas a muchas más oportunidades”, señala.

Benítez destaca también la importancia de ofrecer nuevas referentes a las nuevas generaciones de chicas en ámbitos STEM y de liderazgo empresarial. “Las niñas y las jóvenes necesitan ver que también pueden liderar proyectos, empresas o iniciativas en cualquier ámbito o sector que se propongan. Cuando descubren su talento, se atreven a imaginar futuros que antes ni contemplaban”, concluye.

Con este nuevo hito, Laura Benítez consolida su propósito para trabajar por el talento e igualdad de oportunidades de las futuras generaciones, y reafirma a la Fundación Talent como plataforma de referencia para transformar la manera en que los jóvenes aprenden, se conocen y se proyectan al mundo.

Más información en:

www.fundaciontalent.org

www.talentfactory.cat

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