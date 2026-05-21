LeeUnPoco impulsa la comprensión lectora en primaria y ESO con una plataforma educativa adaptada e inclusiva - LeeUnPoco

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de mayo de 2026.-

Una nueva herramienta digital ayuda a mejorar la comprensión lectora en niños de primaria y ESO mediante lecturas comprensivas adaptadas, actividades interactivas y un enfoque inclusivo pensado para acompañar en el proceso de aprender a leer y comprender.

La plataforma incluye audiocuentos, escritura creativa, retos interactivos y recursos específicos para alumnos con dislexia o TDAH

En un entorno donde resulta cada vez más difícil captar la atención de los más jóvenes con los métodos tradicionales, nace LeeUnPoco, una plataforma educativa diseñada para transformar la experiencia lectora infantil y reforzar la comprensión lectora de niños de primaria de forma personalizada, accesible y motivadora.

La plataforma permite generar cuentos y lecturas adaptadas a la edad, intereses y nivel de cada niño, convirtiendo el proceso de aprender a leer en una experiencia más cercana y atractiva. Además, LeeUnPoco incorpora audiocuentos, preguntas con feedback inmediato y dinámicas de gamificación que ayudan a consolidar el hábito lector desde edades tempranas.

Uno de los principales objetivos de la herramienta es trabajar la comprensión lectora de forma práctica y natural. Para ello, la plataforma incluye ejercicios y diferentes propuestas de actividad de comprensión lectora que permiten reforzar la atención, la interpretación y la capacidad de análisis de cada lectura.

Otro de los aspectos diferenciales de LeeUnPoco es su enfoque inclusivo. La plataforma integra adaptaciones pensadas para niños con dislexia, TDAH, TEA y otras necesidades educativas, incorporando tipografías accesibles, apoyo visual y estilos de escritura adaptados que facilitan la lectura de textos y mejoran la experiencia de aprendizaje.

“Muchas veces el problema no es que los niños no quieran leer, sino que no encuentran una experiencia adaptada a ellos. Queremos que la lectura y comprensión lectora deje de verse como una obligación y se convierta en una experiencia positiva y habitual”, explica José Antonio Tamayo, cofundador de LeeUnPoco.

Actualmente, LeeUnPoco ofrece un acceso gratuito inicial y un modelo de suscripción mensual que permite generar múltiples lecturas, historias ilustradas y realizar seguimiento del progreso lector.

Como parte de su compromiso con la comunidad educativa, la plataforma también dispone de un catálogo abierto con fichas imprimibles y recursos gratuitos de comprensión lectora listos para usar tanto en casa como en el aula.

Con este lanzamiento, la plataforma busca convertirse en una herramienta de apoyo para familias, docentes y centros escolares que desean fomentar el hábito lector y mejorar la comprensión lectora infantil mediante tecnología, pedagogía y creatividad.

Para aquellos interesados en conocer más sobre metodologías educativas y consejos prácticos, el proyecto ofrece contenidos especializados en su blog de educación y lectura infantil.

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