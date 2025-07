Legalpin alerta que un email certificado puede exponer datos de terceros

(Información remitida por la empresa firmante)

La AEPD señala que enviar un correo electrónico certificado sin cifrado acarrea multas de hasta 70.000€

Vigo, Pontevedra, 4 de julio de 2025. - LEGALPIN, compañía gallega especializada en ofrecer comunicaciones digitales certificadas otorgando plena seguridad jurídica y certificando a través de sus diversas soluciones qué se envía, a quién, cuándo y quién lo recibe sin ningún tipo de injerencia externa que pueda distorsionar la realidad, ha señalado que un uso incorrecto de un correo electrónico certificado sin cifrado es constitutivo de sanción por parte de la AEPD.



Una realidad es que cada vez más despachos y empresas emplean este tipo de correo para enviar ofertas vinculantes, reclamaciones formales, así como cualquier tipo de comunicaciones sensibles que requieren una prueba fehaciente. Sin embargo, muy pocas son conscientes de que la mayoría de estos servicios no cifran el contenido del mensaje.



Y el problema no es menor. En un contexto en el que muchas de estas notificaciones contienen datos personales o información contractual, enviarlas sin cifrado —y por tanto, exponer su contenido a los servidores de proveedores como Gmail, Outlook o Yahoo— supone una vulneración del deber de confidencialidad previsto en el RGPD y en la LOPDGDD. Hay que tener en cuenta que, en realidad, no es necesario que el mensaje sea interceptado: basta con que el proveedor de correo lo indexe o lo escanee automáticamente, como ocurre por defecto en la mayoría de servicios gratuitos.



Desde Legalpin quieren advertir que esta práctica ya está generando consecuencias jurídicas. "Se están impugnando notificaciones por defectos de forma, precisamente porque no se ha garantizado la confidencialidad de lo comunicado. Y hemos visto reclamaciones ante la AEPD por este motivo, especialmente cuando se ha incluido información sanitaria, financiera o personal sin contar con el consentimiento del destinatario ni aplicar medidas técnicas adecuadas, como exige el artículo 32 del RGPD", señala su fundador, Javier Meizoso.



En este sentido, Legalpin aboga por emplear buromail. Un servicio que certifica tanto el envío, entrega y apertura del correo electrónico, pero con una diferencia técnica clave: el contenido del mensaje se cifra automáticamente antes del envío, sin necesidad de que el usuario intervenga ni instale nada. De este modo, ni el proveedor de correo ni terceros pueden acceder al contenido, que solo se descifra al abrir el mensaje, momento en el cual Legalpin genera una evidencia legal con sello de tiempo y acuse certificado.



Este tipo de correos electrónicos certificados garantizan a despachos, asesorías y empresas la confiabilidad de sus comunicaciones. Y que estas cumplen tanto con la nueva normativa procesal como con las exigencias del reglamento de protección de datos. "No basta con dejar constancia de que se envió algo. En muchos casos, lo que no se protege, no existe jurídicamente. Y el riesgo ya no es solo de impugnación, sino de sanción", añade Meizoso.



Los desarrollos de Legalpin se posicionan como la solución tecnológica al integrar cifrado real de extremo a extremo y certificación electrónica homologada, ofreciendo una herramienta válida tanto en vía extrajudicial como judicial.



Información corporativa

Legalpin revoluciona la mensajería certificada al permitir enviar emails y SMS directamente desde el correo electrónico, sin necesidad de instalar software ni integrar sistemas complejos. Su tecnología única cifra y certifica el contenido de cada mensaje, garantizando el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Legalpin certifica la entrega sin que el destinatario tenga que abrir el mensaje o hacer clic en un enlace, un avance que elimina barreras y asegura pruebas legales sólidas en cuestión de segundos. Legalpin no depende de la interacción del receptor ni requiere configuraciones técnicas avanzadas para poder leer el mensaje cifrado. Todo se hace desde el correo electrónico, con la misma facilidad que supone enviar un correo tradicional pero con plena seguridad y validez.







