Leo Boeck invierte 2 M€ en sus instalaciones de Montcada i Reixac para reforzar su servicio a la hostelería - Embotits Eleboeck, SAU

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de enero de 2026.- Leo Boeck da un nuevo paso en su apuesta por la calidad y la confianza a largo plazo. La compañía ha aprobado una inversión de 2 millones de euros en la ampliación y modernización de sus instalaciones de Montcada i Reixac, de la cual ya se ha ejecutado aproximadamente la mitad.

El objetivo es claro: seguir siendo el socio gastronómico de referencia para los profesionales de la restauración que buscan un proveedor sólido, constante y cercano, con capacidad para acompañar el crecimiento de sus negocios.

Más capacidad, misma exigencia de calidad

La inversión permitirá optimizar los procesos productivos y ampliar la capacidad de respuesta de la planta, manteniendo los estándares que han convertido a Leo Boeck en un referente en frankfurts, salchichas y burgers premium.

La modernización de las instalaciones se ha diseñado para reforzar precisamente aquello que más valoran los restauradores: regularidad, seguridad y un servicio que no falla en el día a día.

Respuesta ágil para un sector en evolución

El canal hostelería vive un contexto de cambio permanente: nuevas tendencias de consumo, mayor exigencia del comensal y presión sobre los equipos de sala y cocina. En este entorno, contar con un proveedor que garantice continuidad, servicio ágil y estabilidad en la calidad del producto es clave.

Con esta ampliación, ya en marcha, Leo Boeck mejora su capacidad para:

Adaptarse a picos de demanda sin comprometer la calidad.

Reducir tiempos de respuesta en pedidos y logística.

Acompañar el crecimiento de sus clientes, tanto en locales individuales como en grupos de restauración.

La inversión en Montcada i Reixac se entiende así como una apuesta por el largo plazo: por seguir siendo un socio de confianza para aquellas cocinas que quieren elevar su oferta de frankfurts, salchichas y burgers con un producto que justifica su precio en cada servicio.

Compromiso con el territorio y con el oficio

Leo Boeck mantiene un vínculo histórico con el entorno de Barcelona y con el sector hostelero. La inversión en Montcada i Reixac refuerza ese compromiso con el territorio y con un producto hecho con oficio.

El foco es claro: dar estabilidad al negocio del restaurador, acompañar su crecimiento y ofrecer frankfurts, salchichas y burgers premium que estén a la altura del resto de la carta. No se trata solo de producir más, sino de ser un socio sólido y fiable en las decisiones del día a día del local.

Contacto

Emisor: Embotits Eleboeck, SAU (Leo Boeck)

Contacto: Embotits Eleboeck, SAU

Número de contacto: +93 575 1153