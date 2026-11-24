L’Esmorzaret Inversor cierra el año reuniendo a inversores, expertos y empresarios - Igres Inversión

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 24 de noviembre.- L'esmorzaret inversor, un encuentro impulsado por IGRES Inversión reúne a destacados expertos, empresarios e inversores, combinando formación y networking. Emilio Baena, exinspector de Hacienda e inversor, protagonizará una edición especial el próximo 3 de diciembre para celebrar el fin de año inversor.

"Con un objetivo muy claro, traer a un referente en cada edición, realizar un podcast en directo para que todos los asistentes puedan aprender y preguntar directamente aquello que tras las pantallas no podemos", terminando con el mejor networking posible rodeados de los mayores inversores y empresarios de la Comunidad Valenciana.

L’Esmorzaret Inversor reúne en cada edición a profesionales del mundo financiero, inmobiliario y empresarial, acercando a los asistentes el conocimiento y la experiencia de grandes referentes del sector.

"Estimamos unos 700 asistentes presenciales por temporada y más de 50.000 visualizaciones en redes sociales" por evento y se posicionan como el evento por referencia de inversión inmobiliaria en Valencia. "Somos el único evento que combina la inversión inmobiliaria con otras inversiones en mercados bursátiles", un mundo cada vez más accesible al inversor joven.

Un cierre de año con un invitado de referencia

El próximo 3 de diciembre, L’Esmorzaret Inversor celebrará una edición especial de fin de año con Emilio Baena, exinspector de Hacienda e inversor, que compartirá su experiencia y conocimientos sobre fiscalidad e inversión.

La jornada culminará con una celebración del fin de año inversor, con sorteos, cortador de jamón, música en directo y un espacio de networking especialmente diseñado para conectar a inversores, empresarios y profesionales, después de la tertulia con el exinspector de Hacienda y parte del equipo de Vibex en la actualidad.

Con una comunidad en crecimiento y la apuesta por contar con ponentes de primer nivel, L’Esmorzaret Inversor continúa construyendo un ecosistema en el que las empresas y marcas pueden conectar directamente con un público interesado en la inversión, las finanzas y la gestión de su patrimonio.

Una cita que demuestra que invertir también es compartir conocimiento, construir relaciones y generar oportunidades.

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