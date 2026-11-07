La Ley de Segunda Oportunidad exonera 200.669 € a una familia en Utebo (Zaragoza) con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Utebo, 6 de noviembre.- Repara tu Deuda Abogados, firma pionera en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en toda la geografía española, ha conseguido la exoneración de 200.669 euros a una familia de Utebo (Zaragoza, Aragón). Los afectados comenzaron a atravesar dificultades económicas cuando los ERTE derivados de la pandemia de la COVID-19 alteraron la regularidad de sus salarios. La intervención del despacho ha permitido que obtengan el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), gracias al cual pueden dejar atrás las obligaciones exoneradas y afrontar su futuro con una mayor tranquilidad financiera.

Los ERTE cambiaron la economía de una familia que tuvo que recurrir a nuevos préstamos

“Los deudores sufrieron ERTE durante el período de la pandemia”, se recoge en la descripción de las circunstancias que dieron origen a su insolvencia. Los abogados de Repara tu Deuda señalan que la familia había solicitado inicialmente financiación para adquirir su vivienda habitual, cuyos pagos mantiene al corriente, y comprar un vehículo necesario para desplazarse al trabajo. Sin embargo, la pérdida de regularidad en los ingresos durante aquella etapa dificultó el cumplimiento de sus obligaciones económicas, especialmente al tener un hijo a cargo y necesitar recursos suficientes para atender los gastos cotidianos.

Ante esta situación, los afectados tuvieron que contratar nuevos créditos para cubrir las necesidades esenciales del hogar. Aunque esta financiación les permitió responder a los gastos más inmediatos, también aumentó progresivamente sus compromisos económicos hasta alcanzar un nivel de endeudamiento que ya no podían asumir. De este modo, la falta de estabilidad salarial provocada por los ERTE terminó convirtiéndose en el principal desencadenante de una situación de insolvencia que requería una solución legal.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 y, pese a las dudas iniciales sobre su aplicación práctica, se ha consolidado como un mecanismo al que pueden acudir particulares y autónomos que cumplen las condiciones establecidas. La difusión de numerosos casos favorables ha contribuido a que más personas conozcan sus posibilidades y se planteen esta alternativa cuando sus obligaciones financieras superan su capacidad de pago. Entre los beneficios que puede ofrecer el procedimiento, siempre en función de las circunstancias de cada persona, destacan:

-Cancelación total de las deudas que legalmente puedan exonerarse.

-Posible liberación de avalistas, cuando concurran los requisitos correspondientes.

-Cese de las reclamaciones de cobro relacionadas con las cantidades exoneradas.

-Suspensión de determinados embargos sobre nóminas, en los supuestos previstos por la ley.

-Actualización de los datos en registros de morosidad como ASNEF respecto de las obligaciones extinguidas.

Por otra parte, la evolución de esta legislación también ha ampliado el debate sobre la exoneración de la deuda pública. La jurisprudencia europea ha impulsado una revisión de las restricciones aplicables, aunque la posibilidad de cancelar estas obligaciones continúa sujeta a límites y condiciones legales. De ahí la importancia de estudiar cada situación de forma individualizada para conocer el alcance de la protección que puede proporcionar este mecanismo.

Para la familia de Utebo, el resultado supone mucho más que una cifra: significa poder recuperar la estabilidad después de que una crisis laboral alterara su economía doméstica. Contar con un despacho especializado como Repara tu Deuda Abogados ha permitido transformar aquella etapa de incertidumbre en una oportunidad real para reorganizar su futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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