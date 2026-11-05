La Ley de Segunda Oportunidad pone fin a una deuda de 16.502 € en Majadahonda (Madrid) con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de noviembre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, referente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en toda la geografía española, ha conseguido que una vecina de Majadahonda (Comunidad de Madrid) quede liberada de una deuda de 16.502 euros. La afectada había solicitado financiación para invertir en un negocio de restauración. Las dificultades que atravesó posteriormente la llevaron a una situación de insolvencia de la que ahora ha podido salir gracias a este procedimiento.

De la ilusión por emprender a una deuda difícil de sostener

El negocio no generaba los ingresos necesarios para mantenerse y las pérdidas acabaron haciendo inevitable su cierre, explican los abogados de Repara tu Deuda. Según relatan, los ingresos del establecimiento quedaron por debajo de las previsiones y las pérdidas llegaron a superar la facturación mensual, hasta hacer inviable su continuidad.

El cierre tampoco trajo consigo una recuperación inmediata. Los trabajos que encontraba eran temporales y sus ingresos no bastaban para atender las cuotas pendientes ni las necesidades familiares. Ante esta falta de recursos, los letrados señalan que recurrió a nuevos créditos para hacer frente a la financiación anterior, una dinámica que incrementó progresivamente sus obligaciones hasta desembocar en el sobreendeudamiento. Actualmente, apenas consigue cubrir sus gastos esenciales.

La experiencia de esta vecina refleja una de las situaciones que han contribuido a dar mayor visibilidad a la Ley de Segunda Oportunidad. Aunque en sus primeros años existían dudas sobre su aplicación práctica, el mecanismo se ha consolidado como una vía habitual para que particulares y autónomos puedan solicitar la cancelación de sus deudas. La difusión de casos como este ha favorecido que más personas conozcan las posibilidades que ofrece la normativa.

El trabajo de Repara tu Deuda parte de la convicción de que las dificultades económicas no deberían impedir a una persona reconstruir su vida. Por ello, el despacho orienta sus esfuerzos a facilitar nuevas oportunidades a quienes desean dejar atrás sus deudas, mediante el acceso a asesoramiento jurídico especializado y la simplificación de los trámites. Su propósito es acercar este recurso legal a los afectados, evitando que la complejidad del procedimiento se convierta en una barrera añadida.

Para esta vecina de Majadahonda, la resolución supone mucho más que el final de un procedimiento judicial. Su experiencia demuestra la importancia de contar con un equipo joven y especializado, capaz de transformar una situación económica compleja en una solución jurídica concreta. El restaurante no pudo mantenerse abierto, pero sus dificultades económicas ya no tienen por qué prolongarse más allá de aquel cierre.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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