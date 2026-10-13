Liviind Club incorpora una oportunidad de inversión desde 5.000 euros en NH Collection Al Marjan Island - Liviind Club

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre.- Liviind Club amplía su propuesta de inversión inmobiliaria internacional con la incorporación de una oportunidad vinculada a NH Collection Al Marjan Island, un desarrollo ubicado en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, al que se puede acceder desde 5.000 euros. La operación acerca a los inversores un proyecto hotelero y residencial en uno de los mercados que está concentrando nuevas inversiones en el país, mediante un modelo que incorpora tecnología blockchain, tokenización y smart contracts.

Una oportunidad vinculada a NH Collection desde 5.000 euros



NH Collection Al Marjan Island es un desarrollo frente al mar que combina un establecimiento hotelero con residencias bajo la marca internacional NH Collection. El proyecto contempla 121 unidades hoteleras y 36 residencias y se integra en la evolución que está experimentando Al Marjan Island como enclave turístico y residencial dentro de Ras Al Khaimah.

Sobre este activo, Liviind Club estructura una oportunidad que permite acceder desde 5.000 euros, reduciendo así la barrera de entrada asociada habitualmente a la adquisición directa de un inmueble internacional de estas características. De acuerdo con la información de la operación, el proyecto presenta una TIR estimada del 13,4 % y un ROI estimado del 14 %.

La propuesta incorpora además tokenización, tecnología blockchain y smart contracts como parte de la infraestructura utilizada para digitalizar la participación y determinados procesos relacionados con la inversión. De esta manera, la tecnología permite articular un modelo de acceso fraccionado sin que el funcionamiento técnico desplace el componente inmobiliario sobre el que se sustenta la operación.

La ubicación añade otro factor relevante. Al Marjan Island está concentrando nuevos desarrollos hoteleros, residenciales y turísticos dentro de Ras Al Khaimah, emirato que atraviesa un proceso de crecimiento y diversificación de su oferta. A través de su infraestructura digital, Liviind Club permite además centralizar el seguimiento de la operación en un dashboard privado, desde el que el inversor puede consultar la evolución del capital invertido, las distribuciones recibidas, la documentación contractual y el historial de sus transacciones.

Liviind Club amplía el acceso a oportunidades inmobiliarias internacionales

La propuesta de Liviind Club no se limita a facilitar el acceso inicial a las oportunidades. Su modelo contempla también la gestión, comercialización y eventual venta de los activos, manteniendo el acompañamiento durante las diferentes fases del ciclo de inversión, desde la estructuración de cada operación hasta su estrategia de salida.

Esta actividad se desarrolla actualmente en tres continentes, con presencia en mercados de Europa, América y Oriente Medio. La compañía trabaja además con diferentes categorías de activos —residenciales, hoteleros y turísticos, y comerciales—, lo que permite incorporar proyectos con distintas características, geografías y estrategias dentro de una misma infraestructura de inversión internacional.

El proceso de acceso incorpora asimismo verificación biométrica de identidad (KYC) y controles AML, con comprobación de documentación oficial y procedimientos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Estos mecanismos se integran en una infraestructura concebida para digitalizar las distintas etapas de una operación inmobiliaria internacional.

Al frente del grupo se encuentra Eduardo Acevedo, fundador y CEO de Liviind Club, cuya trayectoria empresarial incluye más de 500 propiedades bajo gestión y más de 200 millones de euros en activos inmobiliarios gestionados, con presencia operativa en España, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Con NH Collection Al Marjan Island, Liviind Club reúne en una misma oportunidad inversión inmobiliaria internacional, tecnología aplicada al proceso inversor, acceso a activos seleccionados y experiencia operativa, dentro de un mercado de Emiratos Árabes Unidos que amplía la dimensión internacional de su propuesta.

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