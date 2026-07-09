LIX se convierte en el proyecto ganador de la 11ª edición de Audicrea Challenge

LIX_Ganador Audicrea Challenge 11a edición - Audicrea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio

La propuesta, ideada por jóvenes del IES Joan Coromines de Benicarló, destaca por transformar un gesto cotidiano en una solución visible, intuitiva y adaptada a las necesidades de la movilidad urbana actual

La undécima edición del Audicrea Challenge ya tiene ganador. Tras una intensa final celebrada en Barcelona, el jurado ha proclamado al proyecto LIX como el gran triunfador de este año. La iniciativa, promovida por Audi, se consolida como una de las plataformas educativas de referencia en España para transformar las inquietudes de los jóvenes en soluciones reales con impacto social.



El proyecto ganador ha destacado entre los 10 equipos finalistas procedentes de diversas comunidades autónomas. La propuesta consiste en un guante inteligente con tecnología LED que actúa como intermitente corporal para mejorar la seguridad vial y la comunicación en la movilidad urbana.



El jurado ha valorado especialmente criterios clave como la creatividad, el impacto social, la viabilidad técnica, el nivel de desarrollo de la idea y la excelente capacidad de comunicación demostrada por el equipo en el escenario.



"Los proyectos de esta edición demuestran que existe una generación comprometida con su entorno y dispuesta a actuar para transformarlo", declara Oscar Marqués, Senior Manager de CX & Digital Transformation de Audi España. "La innovación cobra verdadero sentido cuando se pone al servicio de las personas, y Audicrea Challenge es una muestra del enorme potencial que tienen los jóvenes para convertir sus inquietudes en soluciones con impacto real".



Un récord histórico que toma el pulso a una generación

Esta 11ª edición ha marcado un hito histórico para el Audicrea Challenge, alcanzando su mayor índice de participación hasta la fecha con 614 equipos y 1.842 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de todo el país. Todos ellos han trabajado bajo el reto de esta edición: "¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas y su entorno?".



La naturaleza de las soluciones finalistas de este año ha dibujado una radiografía perfecta de las preocupaciones de las nuevas generaciones. La tecnología ha actuado como el hilo conductor para dar respuesta a desafíos cruciales de la actualidad: desde el cuidado de personas con Alzheimer o menores con TEA, hasta la prevención de incendios, la protección marina, el acceso a la vivienda o la salud mental.



Próxima parada: ecosistema de innovación en Silicon Valley

El premio para los integrantes de LIX será una experiencia de inmersión total en el epicentro tecnológico del mundo. Durante el mes de julio, el equipo viajará a Silicon Valley (California) para incorporarse a un programa exclusivo de creatividad y pre-incubación en el Imagine Creativity Center. Allí trabajarán junto a expertos internacionales y conocerán de primera mano el ecosistema de empresas líderes como Google, Apple, Netflix o Meta, impulsando la viabilidad de su propuesta.



Once años impulsando la actitud emprendedora desde las aulas

Con el cierre de esta edición, Audicrea Challenge eleva su impacto histórico a cerca de 16.000 estudiantes y más de 5.000 equipos que han desarrollado proyectos de innovación social desde los inicios de la competición.



A lo largo de estos once años, la iniciativa ha fomentado la actitud emprendedora, entendida como la capacidad de transformar las ideas en proyectos reales, afrontando los retos con creatividad, iniciativa y perseverancia para generar un impacto positivo en la sociedad.





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