LLOOLY impulsa su expansión con una nueva apertura en Arenales, Alicante - Llooly

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 5 de octubre de 2026.-

Las heladerías han evolucionado en los últimos años hacia propuestas más creativas, donde la presentación del producto y la posibilidad de personalización adquieren un papel destacado. Esta tendencia ha dado lugar a conceptos que combinan elaboración en el momento, variedad de ingredientes y formatos visuales que aportan valor a la experiencia. En este escenario, LLOOLY continúa ampliando su presencia con la apertura de LLOOLY Alicante, un nuevo establecimiento en Arenales que refuerza su implantación en el territorio nacional.

Una experiencia diferenciadora en LLOOLY Alicante

LLOOLY Alicante centra su propuesta en dos de sus productos más representativos: el bubble waffle, un gofre con forma de burbujas, y el ice roll, helado elaborado a la plancha en formato enrollado. Ambos se preparan al momento y permiten múltiples combinaciones gracias a una amplia selección de toppings y siropes, lo que da lugar a creaciones adaptadas a cada preferencia.

La carta se completa con una gama adicional de productos que incluye cafés, tés, bebidas y opciones de pastelería. Esta variedad permite que el establecimiento funcione como un espacio versátil, adecuado tanto para el consumo puntual como para momentos más relajados. La combinación de producto y presentación configura una propuesta reconocible dentro del segmento de las heladerías.

Un modelo en crecimiento con presencia en nuevas ubicaciones

La apertura de LLOOLY Alicante en Arenales forma parte del desarrollo progresivo de la marca, que apuesta por un modelo de expansión basado en franquicias. Este sistema permite trasladar su concepto a diferentes ubicaciones manteniendo una identidad común, apoyada en una oferta de productos consolidada.

Además, la estructura del negocio se apoya en una gama amplia que incluye opciones frías y calientes, lo que facilita su funcionamiento a lo largo de todo el año. La llegada a Alicante representa un nuevo paso en la consolidación de la marca en España, reforzando su presencia en zonas con actividad constante y flujo de público.

LLOOLY Alicante se incorpora así a la red de establecimientos de LLOOLY, que continúa extendiendo su propuesta en distintas ciudades. La nueva apertura en Arenales refleja la evolución de la marca y su apuesta por acercar su concepto de heladería a nuevos entornos, manteniendo una oferta basada en la variedad y la personalización.

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