Luis Felipe Suárez-Olea del Arco - LUIS FELIPE SUÁREZ-OLEA DEL ARCO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril de 2026.

HVR Energy, compañía impulsada por Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, sitúa en el centro del debate el carácter inmediato del despliegue del hidrógeno en Europa. El Reglamento europeo AFIR obliga a todos los Estados miembros a desplegar una red mínima de hidrolineras en los corredores de la Red Transeuropea de Transporte antes del 31 de diciembre de 2030. No es una recomendación: es un requisito con consecuencias directas sobre fondos europeos y competitividad del transporte pesado, un sector que ya representa más del 25% de las emisiones del transporte por carretera en la UE y que deberá reducirlas un 45% antes de 2034.

El Reglamento europeo AFIR obliga a todos los Estados miembros a desplegar una red mínima de hidrolineras en los corredores de la Red Transeuropea de Transporte antes del 31 de diciembre de 2030. No es una recomendación: es un requisito con consecuencias directas sobre fondos europeos y competitividad del transporte pesado, un sector que ya representa más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera en la UE, según el Parlamento Europeo, y que deberá reducir sus emisiones un 45% antes de 2034. España tiene condiciones estructurales que ningún otro país europeo acumula en la misma combinación: energía solar y eólica que abarata el coste de producción del hidrógeno verde —entre el 50% y el 70% del coste depende del precio de la electricidad—, una red de más de 11.000 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de los corredores estratégicos, y más de 3.500 millones de euros en ayudas públicas comprometidas para el período 2023-2030 que han movilizado una inversión total superior a 6.500 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La consultora Rystad Energy califica la mayoría de los proyectos previstos en España como de bajo riesgo y en vías de entrar en funcionamiento a tiempo. DNV proyecta que el país podría exportar hasta 1,7 millones de toneladas de hidrógeno anuales hacia Europa en 2050. El sector prevé crear 40.000 empleos vinculados al hidrógeno renovable con los proyectos actualmente en cartera.

En ese contexto, HVR Energy ha estructurado el modelo Activa: hidrolineras instaladas en gasolineras existentes —20 metros cuadrados, 15 kW de conexión, sin obra civil— ofrecidas en régimen de alquiler todo incluido a operadores de transporte, que acceden al hidrógeno sin inversión inicial. El Instituto de Crédito Oficial ha respaldado este modelo en dos ocasiones consecutivas: siete millones de euros en 2025 para veinte estaciones y 12,75 millones adicionales en 2026 para treinta más. La Comisión Europea adjudicó a HVR, en la última convocatoria del programa CEF AFIF, 30 de las 38 estaciones concedidas en toda Europa. El Ministerio de Transportes ha financiado con 712.796 euros del programa PATSYD —fondos NextGenerationEU— cuatro estaciones adicionales en la red TEN-T: Madrid, Zaragoza, Córdoba y Badajoz. Con los proyectos en ejecución, HVR estima que puede cubrir el 96% de las hidrolineras exigidas a España por el AFIR antes de 2030.

El debate sobre el hidrógeno frente al vehículo eléctrico de batería se plantea con frecuencia como una disyuntiva, pero Luis Felipe Suárez-Olea del Arco rechaza ese enfoque: "No son tecnologías que compitan por el mismo segmento. El eléctrico es la solución correcta para la movilidad urbana y los trayectos cortos. El hidrógeno es la solución para el transporte pesado de larga distancia, donde las limitaciones de autonomía, tiempo de recarga y peso de la batería hacen que la electrificación convencional no sea viable con la tecnología actual. La pregunta no es cuál gana: es cuál corresponde a cada uso." El propio Reglamento europeo de emisiones aprobado en 2024 reconoce que el sector del transporte pesado es de difícil electrificación y contempla explícitamente los vehículos de hidrógeno como alternativa válida para cumplir los objetivos de reducción del 45% antes de 2034. La descarbonización del transporte pesado no es una opción tecnológica abierta: es una obligación regulatoria con alternativas contadas.

El horizonte que dibuja Luis Felipe Suárez-Olea del Arco va más allá del cumplimiento regulatorio. DNV proyecta que España podría convertirse en exportadora neta de hidrógeno hacia Europa, con una capacidad de hasta 1,7 millones de toneladas anuales en 2050, gracias a su bajo coste de producción renovable y a su posición geográfica como puerta de entrada del corredor H2Med hacia Francia y Alemania. El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, afirma que España puede llegar a producir su propio combustible, exportarlo y controlar su seguridad energética en un continente que hoy importa entre el 60% y el 80% del gas natural que consume. "Lo que se construya entre hoy y 2028 no es solo infraestructura de cumplimiento: es la base industrial sobre la que España puede convertirse en un actor exportador a escala europea", concluye Luis Felipe Suárez-Olea del Arco. "Quien construye primero fija los estándares y acumula la curva de aprendizaje. Ese es el verdadero valor de actuar ahora."