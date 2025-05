Lujo inalcanzable que bate récords: Bdevikingo crea la hamburguesa más cara del mundo y cuesta 9450€

(Información remitida por la empresa firmante)

España a la cabeza con esta obra gastronómica sin igual. El cocinero e influncer Bdevikingo creador de la hamburguesa más cara del mundo: "El lujo no debe ser ruidoso, debe ser inalcanzable"

Madrid, 30 de mayo de 2025.-

En plena celebración del Día Internacional de la Hamburguesa, el restaurante Asador Aupa, conocido por su apuesta radical por el producto vasco y la experiencia gastronómica, acaba de anunciar un lanzamiento que no dejará indiferente a nadie: la hamburguesa más cara del mundo, con un precio de 9.450 € y acceso únicamente bajo invitación directa.



La creación lleva la firma de Bosco Jiménez, más conocido como Bdevikingo. Cocinero e influencer gastronómico, que ha desarrollado esta obra culinaria bajo un concepto claro: el lujo no debe ser ruidoso, debe ser inalcanzable.





Tres ingredientes desvelados. El resto, secreto. No lleva ingredientes sin sentido como oro o caviar solo por el hecho de ser caros. Aseguran que es una pieza pura y perfectamente combinada. Y su valor, es real.



De la hamburguesa solo se conocen tres elementos:



• Las tres mejores carnes del mundo







• El queso más exclusivo de Europa







• Y una salsa secreta elaborada a base de un espirituoso de lujo







Todo lo demás está envuelto en silencio. Solo quienes la prueban conocen el resto y se les pide no revelarlo.



La experiencia se desarrolla en la sala privada del restaurante Aupa, en Cabrera de Mar. En una única mesa, con una mise en scène diseñada para que el momento no pueda repetirse ni imitarse.





Un golpe sobre la mesa del lujo gastronómico

Con este lanzamiento, Aupa no busca simplemente romper récords, sino generar conversación global y posicionarse en el radar de los amantes de la alta cocina más radical y exclusiva.



La invitación puede solicitarse a través de la web oficial: https://www.restauranteaupa.com





Emisor: Asador Aupa

Contacto

Nombre contacto: Elena Burgos

Descripción contacto: Affluence marketing

Teléfono de contacto: 687604598