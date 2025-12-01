Madrid, Andalucía y Catalunya, principales destinos para las vacaciones de Navidad

Iluminación navideña de Barcelona - ATRÁPALO

Andorra, Catalunya y Canarias son los destinos con el precio medio más caro, según los datos de ATRÁPALO

Canarias es el destino con la estancia media más larga (4,39 días), seguido de Comunidad Valenciana y Asturias

Andalucía se sitúa como el destino preferido para el puente de diciembre, seguida de Madrid, Catalunya y Comunidad Valenciana

Barcelona, 1

Madrid (12,62% de las reservas), Andalucía (11,98%) y Catalunya (11,03%) son las comunidades autónomas preferidas por los usuarios de ATRÁPALO como destino para sus vacaciones de Navidad. Según los datos de la plataforma online de viajes y ocio, estas tres comunidades suman más de un tercio del total de reservas de viajes (hotel y vuelo + hotel) para la temporada navideña.

A estas tres regiones le siguen Canarias (un 8,81% de los usuarios se decantan por el buen clima de las islas), Comunidad Valenciana (7,23%) y Andorra, elegida por el 6,59% de las reservas para disfrutar de su oferta de ocio y deportes de invierno.

El precio medio más alto, según los datos de ATRÁPALO, corresponde a Andorra, con 220,69euro por noche. Le siguen Catalunya (191euro) y Canarias (188,72euro). En cuanto a la estancia media, Canarias gana la partida con 4,39 noches, seguida de Comunidad Valenciana (3,14 noches) y Asturias (2,27 noches).

"En Navidad Madrid, Andalucía y Catalunya están fortísimas, pero es Canarias quien gana en duración de las estancias", explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO. "Mucha gente quiere sol en diciembre y ahí Canarias no tiene rival".

Por ciudades, las más demandadas son Madrid (8,40%), Benidorm (4,77%), Salou-PortAventura World (3,33%) y Andorra la Vella (2,73%). De ellas, el complejo de ocio ubicado en Salou es el destino con el precio por noche más caro (410,24euro), seguido de Andorra la Vella (251,78euro). La estancia media más larga se da en Playa del Inglés (Gran Canaria), con 5,95 noches; le siguen Benidorm, con 3,71 noches, y Puerto de la Cruz (Tenerife), con 3,06 noches.

Principales destinos internacionales

A la hora de viajar fuera de nuestras fronteras, los usuarios de ATRÁPALO se decantan por destinos tradicionales. Además de Andorra la Vella, las ciudades más solicitadas son Londres, Roma, Lisboa y París. De ellas, la capital británica tiene el precio por noche más elevado (216,86 euro) y Lisboa el más barato (143,71 euro). "Londres, París y Lisboa son ciudades muy navideñas y eso se nota en quienes quieren viajar fuera con ganas de vivir ese ambiente", añade Roberto Ramos.

En general, los usuarios de ATRÁPALO se eligen preferentemente para pasar las navidades el turismo urbano nacional (26,76% de las reservas) por encima del turismo de costa nacional (19,09%) y el turismo urbano europeo (15,5%).

"En general vemos un viajero muy equilibrado que combina escapadas cortas dentro de España con viajes más planificados a Europa", asegura el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO. "Este año hay ganas de moverse, de vivir el ambiente navideño y de aprovechar al máximo los días libres", afirma.

Los datos de ATRÁPALO muestran que las reservas para las vacaciones de Navidad se realizan con un promedio de 71 días de antelación, lo que sugiere que los españoles planifican con tiempo sus escapadas y seleccionan cuidadosamente el destino elegido.

Andalucía, favorita para el puente de diciembre

Los datos recopilados por ATRÁPALO también muestran cuáles son los destinos preferidos por sus usuarios para disfrutar del puente de diciembre. Andalucía (13,85% de las reservas), Madrid (12,32%) y Catalunya (11,36%) son las CCAA favoritas, seguidas nuevamente por Comunidad Valenciana (8,20%), Canarias (6,52%) y Andorra (5,92%). Por ciudades, la lista de destinos favoritos para el puente de diciembre vuelve a estar encabezada por Madrid, Benidorm y Salou.

"De cara al puente de diciembre estamos viendo un comportamiento muy claro: la gente quiere moverse, pero sin complicarse", aclara Roberto Ramos. "Madrid, Andalucía y Catalunya están en cabeza porque combinan planazo, cultura y buen ambiente, además de ser destinos seguros y fáciles", añade.

Sobre ATRÁPALO

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: ATRÁPALO

Contacto: Àgata Sala o Rubén Marcos, Europa Press Comunicación. agatasala@europapress.es/rubenmarcos@europapress.es. Telf. 600 90 55 38/600 90 54 74