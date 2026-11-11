Málaga, Cádiz, Sevilla y Jaén crean delsur, la federación que une a más de 400 startups - Juan Antonio Tejada

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 11 de noviembre de 2026. Las asociaciones de startups de Málaga, Cádiz, Sevilla y Jaén han presentado hoy delsur, la Federación de Emprendimiento e Innovación del Sur. La presentación ha tenido lugar en South Impact 2026, que se celebra el 9 y el 10 de noviembre en la antigua Tabacalera de Cádiz. La federación se constituyó el 5 de octubre con el asesoramiento legal estratégico de RCD, y representa a más de 400 startups, 12 universidades y 30 grandes empresas. Nace para que el ecosistema del sur hable con una sola voz ante instituciones, empresas e inversores, y con la intención de sumar a Ceuta, Melilla y al resto de provincias andaluzas.

El sur tiene talento, calidad de vida y ecosistemas cada vez más fuertes, pero hasta ahora trabajábamos por separado. delsur nace para construir sin destruir: sumar lo que ya funciona en cada provincia y hablar con una sola voz, ha señalado Juan Antonio Tejada, presidente de delsur.

Cuatro asociaciones, una sola voz

La forman cuatro asociaciones fundadoras: Málaga Tech, Root (Cádiz), Sevilla Tech Collective y Jaén Tech. Málaga Tech y Root llevan años impulsando el emprendimiento en sus provincias. Sevilla Tech Collective y Jaén Tech han nacido en los últimos meses con la misma ambición. Así, las asociaciones más jóvenes se apoyan desde el primer día en la experiencia de las veteranas, y todas suman fuerzas sin renunciar a su identidad.

Todas las asociaciones nacimos con el mismo propósito: traer más oportunidades para las empresas y emprendedores del sur de España. Al crear la federación multiplicamos fuerzas para traer esas oportunidades y mejorar nuestro tejido empresarial, ha destacado Cristóbal Caballero, representante de Jaén Tech.

Cinco ejes de trabajo

Representación institucional: Un único interlocutor ante la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ministerios, con propuestas para un marco legal, fiscal y de financiación que facilite crear y hacer crecer startups.

Conexión entre territorios: Una red común para que startups, mentores e inversores de cada provincia estén al alcance de las demás.

Innovación abierta e inversión: Conectar a las startups con las empresas de la red en pilotos y proyectos reales, y atraer capital.

Programas y eventos: Un calendario común de encuentros, competiciones de pitch y ponencias.

Retención del talento: Programas junto a universidades y centros de FP para que formarse aquí no obligue a irse.

Como primer ejemplo de ese calendario común, tras la presentación se celebró Outstandings, la competición de startups de Málaga Tech, que este año sale por primera vez de Málaga.

El sur es una de las pocas regiones donde sigue creciendo la creación de startups, y su número de empresas tecnológicas ha aumentado más de un 20 % en un año. Queremos hacer del sur nuestra ventaja competitiva: aprovechar el conocimiento del terreno de cada asociación y unir inversión, empresas, investigación e instituciones para que nuestras startups escalen sin tener que irse de aquí, ha explicado Manuel Ibáñez, representante de Sevilla Tech Collective.

Ceuta, Melilla y el resto de Andalucía

El ámbito de la federación incluye Andalucía, Ceuta y Melilla. Ya trabaja para conectar con los ecosistemas de Ceuta y Melilla y para sumar al resto de provincias andaluzas.

La Federación del Sur nace para que el sur deje de competir por separado y empiece a sumar. Unidos tenemos más voz, más capacidad de atraer inversión y más fuerza para defender a quienes generan empleo en nuestra tierra, ha afirmado Víctor Sáenz, representante de la Asociación Root.

Sobre delsur

La Federación de Emprendimiento e Innovación del Sur, delsur, es la voz del ecosistema del sur de España. Constituida el 5 de octubre de 2026 por Málaga Tech (techmalaga.com), Root (asociacionroot.com), Sevilla Tech Collective (sevillatech.com) y Jaén Tech (jaentech.com), agrupa a asociaciones de startups de Andalucía, Ceuta y Melilla. Su propósito: el sur ya es el mejor lugar del mundo para vivir; hagamos que también lo sea para emprender. La estructura jurídica de la Federación cuenta con el asesoramiento de RCD como partner legal estratégico.

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