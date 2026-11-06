Maraz Corporate Finance y las decisiones que pueden cambiar el futuro de una empresa familiar - Maraz Corporate Finance

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre.- Vender una empresa construida durante décadas, decidir quién asumirá su dirección o negociar la salida de un socio son situaciones en las que las cifras no siempre cuentan toda la historia. Detrás de cada operación pueden existir vínculos familiares, diferencias generacionales y decisiones personales que condicionan el futuro del negocio. Es en ese terreno donde desarrolla su actividad Maraz Corporate Finance, una firma alicantina especializada en asesoramiento financiero y estratégico para empresas medianas y familiares.

La importancia de estas compañías en España es considerable. Según el Instituto de la Empresa Familiar, representan el 89 % de las empresas privadas y generan el 67 % del empleo privado. Sin embargo, su peso económico no elimina las dificultades que aparecen cuando deben afrontar decisiones extraordinarias: decisiones que no se toman todos los años y suelen determinar el futuro del negocio.

Cuando los intereses familiares y empresariales se cruzan

Uno de los principales desafíos de la empresa familiar consiste en separar las necesidades del negocio de los intereses particulares de sus propietarios. Un fundador puede resistirse a abandonar la dirección, mientras sus sucesores mantienen visiones diferentes sobre el crecimiento. También puede surgir la necesidad de valorar la participación de un socio que desea desvincularse.

Estas circunstancias requieren algo más que interpretar balances. Exigen analizar las consecuencias económicas de cada alternativa, establecer plazos y encontrar soluciones compatibles con la continuidad empresarial. En la gran empresa, esas decisiones llegan a la mesa acompañadas de un equipo de banca de inversión; en la familiar, con frecuencia se toman por intuición.

Maraz Corporate Finance trabaja para que esa diferencia desaparezca. Desde Alicante, y con actividad en toda España, la firma se especializa en compañías que facturan entre 20 y 300 millones de euros, aplicando los estándares de la banca de inversión a organizaciones que afrontan operaciones complejas sin grandes estructuras financieras internas.

Tres ámbitos de trabajo

La compraventa de empresas constituye uno de los escenarios más delicados. Antes de negociar resulta necesario conocer el valor de la empresa, revisar su situación financiera mediante una due diligence, identificar compradores y anticipar lo que podría modificar las condiciones de la operación. Maraz acompaña estos procesos de principio a fin, y su relación habitual con los principales fondos de capital riesgo, family offices e inversores industriales le permite llegar al comprador adecuado, y no al primero que aparece.

La financiación plantea otros desafíos. Una compañía puede necesitar recursos para adquirir competidores, ampliar instalaciones o reorganizar una deuda que amenaza su estabilidad. Conocer qué pide cada entidad financiera o fondo de deuda, y cómo presentar la operación, marca la diferencia entre una aprobación en buenas condiciones y una negativa.

La firma completa su actividad con dirección financiera externalizada (CFO externo), consultoría estratégica para consejos y comités de dirección, cuadros de mando y sistemas de costes, y peritajes económico-financieros para juzgados y arbitrajes. Ha intervenido en proyectos de industria de diversos sectores, química, agroalimentación, grupos hoteleros, construcción, logística, bodegas y servicios.

Confidencialidad como punto de partida

En una venta o en una refinanciación, la discreción no es un valor añadido, sino la condición de partida: el mercado, la plantilla y la competencia se enteran cuando el empresario decide, y no antes.

Más allá de cada operación, existe una cuestión común: disponer de información suficiente antes de adoptar decisiones difíciles de revertir. Las dificultades avisan con doce o veinticuatro meses de antelación, y las oportunidades también se preparan con tiempo. En una empresa familiar, donde propiedad, patrimonio y relaciones personales suelen estar estrechamente vinculados, preparar esas decisiones puede resultar tan importante como ejecutarlas.

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