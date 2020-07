La marca española YAG MEN premiada como mejor cosmética masculina de lujo 2020

El galardón ha sido otorgado por la revista británica LUX Life Magazine, tras meses de testeo y la amplia participación de productos cosméticos de todo el mundo

En tiempos difíciles para nuestro país y a falta de noticias inspiradoras, es una satisfacción conocer que la marca española YAG MEN acaba de ser galardonada en el ámbito internacional como Mejor Producto Cosmético Masculino de Lujo 2020.



Nacida en España hace apenas un año, YAG MEN ha sabido sorprender en el mercado de la cosmética masculina con una línea de productos exclusivos que ofrecen unos resultados realmente eficaces en el cuidado y rejuvenecimiento de la piel del hombre.



Los principios activos que ofrece YAG MEN son innovadores y algunos con efecto lifting inmediato. Elementos naturales junto con los ingredientes tecnológicos más avanzados como células madre de naranja, seda hidrolizada, ácido hialurónico de bajo peso molecular, extracto de centella asiática, péptidos, sangre de dragón, etc. han hecho de la firma española YAG MEN una línea de cosmética masculina de vanguardia y de carácter internacional. Además, los productos de YAG MEN se han formulado específicamente para ofrecer una cosmética limpia, excluyendo siliconas, parabenos y sulfatos.



Sin siquiera probar el producto, YAG MEN llama poderosamente la atención debido a su exquisita presentación. Esta marca española evidencia el cuidado en cada detalle, desde un impactante packaging, una imagen muy potente a través imágenes y modelos, o la tecnología airless de sus envases que garantizan la longevidad y calidad de cada producto.



Con todo esto, no ha sido de extrañar que la revista británica LUX Life Magazine, dedicada al lujo y su estilo de vida, se viera seducida por la marca española YAG MEN y la convocara a sus premios anuales “Health, Beauty & Wellness Awards”.



El proceso que ha seguido la revista británica para otorgar el Premio al Mejor Cosmético Masculino de Lujo 2020, ha abarcado más de tres meses de estudio por su equipo de investigación, analizando cuidadosamente los productos, tratamientos, formulaciones, presentación, imagen, marca, etc. pero también observando la información de dominio público como testimonios de clientes y opiniones en redes sociales. El resultado ha sido muy estimulante para YAG MEN, ya que este premio la sitúa como una de las mejores marcas del mundo en la industria de la belleza masculina.



La premiada firma española YAG MEN siempre tuvo claro su valor diferenciado por ser auténtico. Con su eslogan “be authentic!” YAG MEN anima a ser auténtico, a poner en valor lo que uno es o siente, y a liberarse de prejuicios sociales. En este sentido se han desarrollado las diferentes campañas promocionales de YAG MEN, proyectando un carácter muy sofisticado y lleno de sensibilidad.



La nueva puesta de largo de YAG MEN se producirá del 19 al 25 de Julio en Marina d´Or, con motivo del patrocinio oficial de la marca en el Certamen Míster Internacional España. Los hombres más bellos de España interactuarán con la marca y sus productos, siendo premiado con la banda de Míster YAG MEN España 2020 el hombre más identificado con los valores e imagen de la marca.



La comercialización de YAG MEN se realiza, por el momento, exclusivamente a través de su tienda online www.YAGMEN.com.







