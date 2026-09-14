Más ahorro en la cesta: ALDI ofrece más de 1.240 bajadas de precio en un año

Aldi - Aldi

(Información remitida por la empresa firmante)

? Entre julio de 2025 y julio de 2026, ALDI ha ofrecido a sus clientes 1.243 bajadas de precio en su surtido

? Comprar en ALDI puede suponer un ahorro de más de 2.400 euros al año para los hogares españoles.

Sant Cugat del Vallès, 14 de septiembre de 2026. – ALDI refuerza su compromiso con el ahorro de las familias. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la cadena de supermercados ha aplicado 1.243 bajadas de precio en sus distintas categorías (sin incluir frutas ni verduras).

Esta reducción es fruto de la revisión constante de sus precios, con la que ALDI busca ofrecer un mayor ahorro al consumidor en su compra diaria.

Más de 2.400 euros de ahorro al año

Comprar en ALDI puede generar a las familias un ahorro estimado de más de 2.400 euros al año por hogar. La clave de este modelo está en la fuerte presencia de su marca propia, que representa 9 de cada 10 productos de su surtido.

Según datos de Worldpanel by Numerator, mientras el precio medio de las marcas de distribución en el mercado ha subido un 1,9%, los clientes de ALDI pagan de media un 2% menos por sus artículos de marca propia.

La marca propia gana peso en la cesta de la compra

Desde 2023, ALDI lidera el crecimiento de compradores de marca propia en España. En este periodo ha sumado 965.000 nuevos clientes, alcanzando una cifra récord de 7,36 millones. De hecho, 9 de cada 10 compradores habituales eligen su marca propia para ahorrar día a día.

Gracias a este impulso, la cadena ya alcanza una cuota del 3,6% en marca propia y aporta el 12% del crecimiento del sector en el país.

FAQS

? ¿Cuántos productos han bajado de precio en ALDI en el último año? Entre julio de 2025 y julio de 2026, ALDI ha aplicado 1.243 bajadas de precio.

? ¿Cuánto se puede ahorrar al año comprando en ALDI? El ahorro estimado para las familias puede superar los 2.400 euros al año en la cesta de la compra.

? ¿Qué peso tiene la marca propia en los supermercados ALDI? La marca propia representa el 90% de su catálogo (9 de cada 10 productos).

? ¿Cómo evolucionan los precios de ALDI frente al resto del mercado? Mientras la marca de distribución subió de media un 1,9% en el mercado, los clientes de ALDI pagaron de media un 2% menos por su marca propia.

? ¿Cuántas personas compran marca propia en ALDI? Actualmente cuenta con 7,36 millones de compradores, tras sumar 965.000 nuevos clientes desde 2023.Sobre ALDI

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

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