Más allá del rebranding de Apolo Cybersecurity: "Soluciones de 360º bajo una misma marca"

El pasado mes de septiembre, surgió una nueva forma de entender la ciberseguridad. Una configuración renovada que incluía la marcada experiencia de Light Eyes, una firma con una larga experiencia en asesoría en transformación digital y ciberseguridad, junto con el impulso innovador de Apolo Analytics. El resultado ha sido la creación de Apolo Cybersecurity, un referente en la industria de la ciberseguridad

España, 2 de abril de 2025.- Apolo Cybersecurity es la respuesta a las nuevas y crecientes necesidades de las empresas en materia de seguridad y prevención digital. "Nos dimos cuenta de que era mucho más efectivo ofrecer un servicio 360º", explica la propia empresa acerca del motivo de su cambio. Así, la unión de ambas marcas ha permitido "unificar" toda la parte de servicios, que antes se restringía a Light Eyes, junto con "la rama más innovadora y atractiva de la empresa": el sistema SOC, que funciona como un guardián de la empresa en todo momento, al monitorizar la infraestructura de la empresa.



El resultado de la fusión de ambos conceptos no solo permite "brindar todo tipo de soluciones bajo una misma marca", como señala la firma, sino también aprovechar las sinergias que se generan en ambos campos. El desarrollo de SOC es una parte esencial de esa simbiosis porque trabaja de forma externa, es decir, que no necesita instalarse dentro de las empresas, lo que evita el derroche de los recursos propios.



Pero no es la única sinergia que ha potenciado la creación de Apolo Cybersecurity. La firma también cuenta con otros servicios como: CISO as a Service y Pentesting y análisis de vulnerabilidades. En cuanto al primero, que proviene de Chief Information Security Officer, consiste en un responsable de seguridad externo que diseña e implementa la estrategia de ciberseguridad de la empresa, de tal forma que alinea la seguridad digital con los objetivos del negocio y garantiza el cumplimiento normativo. Por su parte, el servicio de Pentesting permite realizar auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas para identificar vulnerabilidades.



Finalmente, Apolo Cybersecurity también ha añadido a su extensa red de servicios otras propuestas de valor como: realizar formaciones en ciberseguridad, a través de la Apolo Academy, como forma de potenciar el factor humano. Medidas de protección específicas para áreas sensibles como el correo y la plataforma unificada Apolo Analytics, que centraliza los datos de diversas fuentes (firewalls, endpoints, IoT, etc.) en un solo panel de control impulsado por IA.



PROYECTO DAGIA

Una parte fundamental del organigrama de Apolo Cybersecurity es la creación de Dagia, una plataforma creada por el grupo que busca enfrentar los desafíos del futuro gracias al uso de tecnología machine learning. La firma está trabajando en evolucionar Dagia, la última versión llegará en 2026, de tal forma que integre mayores capacidades avanzadas, que permitan a las empresas no solo responder ante las amenazas, sino prevenirlas. Por último, la incorporación de tecnologías emergentes, también permitirá a Dagia ofrecer niveles de protección sin precedentes, superando los límites actuales de la ciberseguridad.



