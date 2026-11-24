Del máster de siempre a especializaciones inesperadas: las opciones de posgrado más interesantes - SRT International

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.-

Elegir un máster suele parecer más sencillo de lo que realmente es. Después de terminar una carrera, lo habitual es buscar programas relacionados con la titulación, consultar universidades conocidas o cercanas y comparar unas cuantas alternativas. Pero ¿qué ocurre con todas aquellas opciones que ni siquiera llegan a entrar en el radar del estudiante?

La oferta internacional de posgrado incluye programas que cruzan disciplinas, combinan conocimientos de diferentes sectores y abren posibilidades que no siempre encajan en los itinerarios universitarios más habituales. Una realidad que gana visibilidad con iniciativas como SRT ConnectED, organizadora de ferias internacionales de educación superior, que celebrará un nuevo encuentro de posgrado en Valencia el próximo 1 de diciembre.

Cuando estudiar un máster no significa seguir estudiando lo mismo

Un graduado en Comunicación puede especializarse en análisis de datos. Alguien que ha estudiado Ingeniería puede orientar su formación hacia el diseño o la sostenibilidad. Y un profesional de las ciencias de la salud puede encontrar en la gestión empresarial una nueva vía de desarrollo.

Son ejemplos de cómo las posibilidades de especialización van mucho más allá de continuar estudiando una versión más avanzada de la carrera universitaria.

Durante años, la elección de un máster ha estado muy vinculada a la formación previa. Sin embargo, las universidades internacionales también ofrecen programas que combinan áreas de conocimiento y permiten acercarse a disciplinas que, hasta hace poco, apenas tenían relación entre sí.

No se trata de descartar los másteres tradicionales, que siguen teniendo sentido para muchos perfiles, sino de incorporar otras posibilidades a la búsqueda. Porque una especialización interesante puede encontrarse precisamente donde inicialmente no se había pensado buscar.

¿Y si el máster que encaja con un perfil académico está en otro país?

La universidad o el país suelen ser algunos de los primeros filtros al buscar un posgrado. Es una elección comprensible: estudiar cerca, conocer el sistema educativo o tener referencias de una institución facilita la decisión.

El inconveniente aparece cuando esos filtros se convierten en límites y dejan fuera programas que podrían responder mejor a determinados intereses.

Un mismo ámbito de conocimiento puede abordarse desde perspectivas muy distintas según la universidad. Algunas instituciones apuestan por enfoques interdisciplinarios, mientras que otras desarrollan especializaciones vinculadas a sectores profesionales concretos o combinan formación académica con proyectos aplicados.

Por eso, explorar la oferta internacional no consiste únicamente en plantearse estudiar fuera de España. También supone descubrir qué se está enseñando en otras universidades, cómo se organizan sus programas y qué alternativas existen para quienes buscan una especialización diferente.

La cuestión no siempre es encontrar más másteres entre los que elegir, sino conocer opciones que hasta entonces ni siquiera se habían considerado.

Valencia reúne nuevas perspectivas sobre la formación de posgrado internacional

El próximo martes 1 de diciembre, Valencia acogerá la Feria Internacional de Posgrado de SRT ConnectED, un encuentro que reunirá a representantes de más de 30 universidades internacionales. La oferta académica abarcará desde negocios y administración hasta ciencia de datos, inteligencia artificial, ingeniería, diseño, moda, tecnologías creativas y ciencias de la salud, entre otras disciplinas. Una diversidad que refleja hasta qué punto las posibilidades de especialización pueden ir más allá de los programas que habitualmente se tienen en mente.

Además del encuentro con las instituciones, la feria contará con ponencias de profesionales y representantes del ámbito universitario internacional, con sesiones dedicadas al emprendimiento, la educación tecnológica y el valor de las experiencias internacionales en el desarrollo profesional.

La cita se celebrará en el SH Valencia Palace, Paseo Alameda 32, de 16:00 a 19:00 horas, y tendrá entrada gratuita mediante inscripción previa para obtener el código QR de acceso.

Porque el verdadero valor de explorar la oferta internacional de posgrado no está solo en encontrar una universidad diferente, sino en descubrir especializaciones que quizá nunca se habían contemplado. Y, en ocasiones, es precisamente ahí donde aparece la oportunidad de dar un rumbo distinto a una trayectoria académica o profesional.

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