El mayor riesgo de accidente en Navidad no está en los festivos, sino cuando baja la percepción de riesgo - Calculatuindemnizacion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de diciembre.-

El análisis cruzado de 730 expedientes y datos oficiales de la DGT revela patrones ocultos de riesgo, tipos de colisión, perfiles de víctimas y el impacto económico real de los siniestros en estas fechas.

Entre diciembre y enero de cada año, los desplazamientos por carretera en España alcanzan cifras históricas: en la Navidad 2024-2025 se registraron 20,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 8 % más que en el periodo anterior, según la Dirección General de Tráfico (DGT). En este contexto, Calculatuindemnizacion.es, servicio especializado en la gestión y análisis de accidentes de tráfico, ha estudiado 730 expedientes reales correspondientes a las campañas navideñas 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025. El análisis cruzado de estos datos con las estadísticas oficiales de siniestralidad revela patrones consistentes que contradicen la percepción generalizada sobre cuándo y cómo se producen la mayoría de los accidentes en Navidad.

La mayoría de los accidentes no sucede en Nochebuena ni Año Nuevo

Aunque la atención mediática se centra en fechas como Nochebuena y Año Nuevo, casi 7 de cada 10 accidentes (≈70 %) ocurrieron fuera de esos días festivos “icónicos”, concentrándose principalmente:

En los días intermedios entre fiestas

En los días de retorno tras las vacaciones

Este hallazgo sugiere que no es la festividad en sí, sino la relajación de la atención tras el evento, lo que incrementa el riesgo real, especialmente en trayectos habituales o cortos. “Entendemos que la percepción de riesgo tiende a bajar después de los días fuertes de celebración, y eso se traduce en más siniestros,” explica Víctor Climent, cofundador y CEO de Calculatuindemnizacion.es.

Aplicando estos patrones a las fechas de la Navidad 2025-2026, los días 19 y 26 de diciembre, así como 27, 28 de diciembre y 1 de enero, presentan mayor probabilidad de congestión y, por ende, de accidentes.

Los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) también muestran que los picos de congestión y riesgo de siniestros durante el periodo navideño no se limitan a los días festivos más conocidos. En campañas anteriores, los mayores flujos de tráfico se produjeron en viernes entre las 18:00 y las 21:00, sábados por la mañana (10:00–13:00) y domingos por la tarde (19:00–21:00), coincidiendo con salidas anticipadas o retornos de fin de semana.

Colisiones dominantes y siniestralidad oficial

Los expedientes internos del despacho muestran una clara prevalencia de:

Colisiones por alcance

Colisiones laterales

Salidas de vía

Este patrón coincide con los datos oficiales de la DGT durante la Navidad 2024-2025, donde el 45% las víctimas mortales se debieron a salidas de vía, siendo este el tipo de siniestro más común entre los accidentes mortales.

Este perfil de colisión indica que no son solamente excesos de velocidad, sino errores de atención y control en condiciones que muchos conductores asumen como “tranquilas”. Para Climent, el mensaje clave es claro: “Creemos que el mayor enemigo al volante en Navidad no es solo el alcohol o el tráfico, es la confianza acumulada”.

El perfil de las víctimas, contrastado con estadísticas oficiales

Los datos propios de Calculatuindemnizacion.es permiten clasificar con precisión el perfil de las personas accidentadas. Durante este periodo, casi el 50% las víctimas fueron conductores, mientras que los ocupantes representaron aproximadamente el 37 % del total. Los peatones supusieron en torno al 6 % de los accidentados, seguidos de los motoristas (algo más del 4 %) y de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), que representan cerca del 2,5 % de los casos analizados.

Este reparto muestra que la siniestralidad navideña no afecta únicamente a colectivos tradicionalmente considerados vulnerables, sino que impacta de forma mayoritaria en conductores y pasajeros, especialmente en desplazamientos habituales y trayectos cortos, donde la percepción de riesgo tiende a disminuir. Una vez correlacionados con los datos de la DGT, se observa que en el balance oficial de la Operación Navidad 2024-2025:

Los peatones fallecidos aumentaron a 10 personas, doblando la cifra del año anterior.

Los 8 motoristas fallecidos representan un descenso (-20 %) respecto a la Navidad anterior, aunque sigue siendo una proporción significativa.

Los usuarios vulnerables (peatones, motoristas y ciclistas) representaron aproximadamente 35% las víctimas mortales.

Este contraste entre datos internos y oficiales refuerza que no solo los trayectos largos o los grandes desplazamientos explican la siniestralidad, sino también actividades cotidianas y desplazamientos urbanos o interurbanos cortos, donde las lesiones y consecuencias económicas son importantes.

Zonas y provincias con mayor concentración

El análisis cruzado de datos internos del despacho muestra que las provincias con mayor número de accidentes coinciden con aquellos corredores donde la movilidad es más intensa en Navidad (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Murcia, etc.). Estos patrones coinciden con los corredores que, año tras año, la DGT identifica como puntos de mayor tráfico durante la Operación Especial de Navidad, con actuaciones reforzadas en control de velocidad y vigilancia. Esto permite incluir recomendaciones específicas basadas en datos reales de desplazamientos y siniestralidad, no en percepciones:

Evitar las horas punta de salida y retorno (viernes tardes, sábados media mañana, domingos tardes);

Priorizar tramos con menor congestión en transporte interurbanos;

Prever descansos frecuentes en largos desplazamientos con gran densidad de vehículos.

Lesiones y coste económico real

El análisis de los expedientes gestionados por Calculatuindemnizacion.es pone de manifiesto que la gravedad real de un accidente de tráfico en Navidad no siempre se corresponde con el diagnóstico inicial. En un número significativo de casos, lesiones calificadas en un primer momento como leves evolucionaron con el paso de las semanas, derivando en secuelas, agravamiento del daño o la aparición de múltiples lesiones, con un impacto directo tanto en la recuperación de las personas afectadas como en la cuantía final de las indemnizaciones.

Victor Climent subraya además que muchas lesiones aparentemente leves terminan teniendo consecuencias importantes: “Vemos demasiados casos en los que una lesión que parecía menor acaba afectando seriamente a la vida de la persona meses después”.

Entender el riesgo para reducir sus consecuencias

“Integrar datos oficiales de la DGT con expedientes reales nos permite ofrecer una lectura contextualizada de las fechas navideñas, y formular consejos útiles que no son simplemente ‘sentido común’ sino respaldados por cifras.” señala Victor Climent.

Este enfoque permite avanzar hacia una prevención más eficaz, basada en el conocimiento real de los patrones de riesgo y no únicamente en recomendaciones genéricas, contribuyendo a reducir tanto la siniestralidad como sus consecuencias humanas y económicas a largo plazo.

Contacto

Emisor: calculatuindemnizacion.es

Contacto: calculatuindemnizacion.es

Número de contacto: 900 264 544