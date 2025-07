(Información remitida por la empresa firmante)

Velneo presenta 'El mercado laboral tech en cifras: de España a Hispanoamérica 2025', un estudio de más de 2.000 desarrolladores que revela salarios medios, principales tecnologías y tendencias de trabajo y formación en la comunidad hispanohablante

Madrid, 17 de julio de 2025.- Velneo presenta el estudio 'El mercado laboral tech en cifras: de España a Hispanoamérica 2025', un análisis pionero que revela cómo trabajan, quiénes son y cuánto ganan miles de desarrolladores de España y Latinoamérica.



Este informe ofrece datos clave para empresas, profesionales y responsables de políticas educativas.



Cuánto ganan los programadores hoy: según país y tecnología

Según los resultados obtenidos, se ha podido valorar el salario medio por país, destacando España, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.



Mientras que el salario medio general se cifra en 29.690 €, en España asciende a 39.167 €, superando ampliamente la media de Hispanoamérica, que no supera los 20.250 €.



Con más de 2.000 encuestados, este informe proporciona una visión global de la comunidad:



• Distribución geográfica: 76 % en Hispanoamérica, 24 % en España.



• Edad: el 53 % tiene entre 41–60 años, demostrando la madurez del perfil.



• Diversidad: aunque existe una brecha de género, el 97,2 % apoya iniciativas para reducirla, aunque actualmente el 93 % de los profesionales son hombres.



• Formas de trabajo: 38 % trabaja en remoto, 33 % en modelos híbridos y 29 % de forma presencial.



Conclusiones del estudio



• El lenguaje de programación C# lidera el mercado con un 19 %, seguido por JavaScript (16,3 %), Python (13,1 %), PHP (10,7 %) y Java (9,5 %), siendo además los desarrolladores en C# los que cuentan con mayor satisfacción salarial.



• El low-code continúa en alza, con un 17 % ya utilizándolo en producción y el restante planeando implementarlo este mismo año.



• Este sector requiere formación constante: el 44 % de los programadores se actualiza mensualmente, principalmente mediante cursos online (25 %), YouTube (22 %) y libros (17 %).



• Además, los profesionales valoran enormemente ciertos beneficios laborales: hasta un 87 % disfruta de ventajas como seguro médico, formación continua y flexibilidad horaria.



Tras la recogida de más de 15 bloques de información como lenguajes principales y secundarios, hobbies, edad, países, perspectivas o cargos, entre otros, este estudio muestra la realidad del mercado de desarrolladores hispanohablantes.







