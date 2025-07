MiLi lanza ofertas Prime Day: hasta 30 % de descuento en MiTag Duo y LiTag Duo para dispositivos de viaje

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de julio de 2025. - MiLi se prepara para el Amazon Prime Day con ofertas exclusivas en MiTag Duo y LiTag Duo para dispositivos de viaje con hasta un 30 % de descuento

El envío rápido de Prime ya está disponible para clientes en EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Suecia, Turquía, Austria, Irlanda, Bélgica y Países Bajos.



Amazon ha confirmado que su undécimo Prime Day se celebrará los días 8 y 11 de julio, abarcando todos los principales mercados de Europa y Norteamérica. En este contexto, MiLi lanza su mayor campaña de verano hasta la fecha. La marca especializada en tecnología para viajes será protagonista del evento con importantes descuentos en toda su gama de rastreadores con tecnología Bluetooth, pensados para ayudar tanto a viajeros, dueños de mascotas como a profesionales en desplazamiento a mantener sus pertenencias siempre localizadas.



Además, si se compran packs múltiples se puede disfrutar de descuentos aún mayores.



Qué esperar de MiLi durante el Prime Day

Productos destacados: MiTag Duo y LiTag Duo (compatibles con Apple Find My y Google Find My Device).



Ofertas estrella del Prime Day: las ofertas anticipadas en Europa y Norteamérica ya muestran descuentos de hasta el 30 % en packs combinados. "Aprovecha el pack de 4 unidades (MiTag Duo y LiTag Duo) para obtener rebajas aún mayores".



Puntos clave del producto: resistentes al agua, autonomía de hasta un año y emparejamiento con un solo toque para mantener siempre localizados tus llaves, mochilas y maletas.



Entrega fluida en 12 tiendas europeas y norteamericanas

Gracias a la red logística de Amazon, los miembros Prime en Reino Unido (Inglaterra), Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Suecia, Turquía, Austria, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Japón, Estados Unidos y Canadá disfrutarán de entregas en el mismo día o al día siguiente. MiLi ha sincronizado su inventario en los 12 centros logísticos locales para garantizar la disponibilidad de todos los colores y packs durante toda la campaña.



"El Prime Day es mucho más que una promoción: es el momento en que millones de viajeros planifican las herramientas que les acompañarán durante los próximos 12 meses", afirma el Responsable de Ventas de MiLi. "Tanto si proteges tu mochila con un MiTag como si colocas un LiTag en tu equipaje, nos entusiasma poder ofrecer la tranquilidad del rastreo en tiempo real a más clientes europeos y norteamericanos que nunca, y con los mejores precios del año".



Datos clave del Prime Day 2025



• Fechas: 8 y 11 de julio



• Acceso: Ofertas exclusivas para miembros Prime. Los nuevos usuarios pueden iniciar una prueba gratuita de 30 días para participar.



Sobre los productos



MiTag Duo

El rastreador de bolsillo que se engancha a tus llaves, mochila o maleta y prácticamente elimina la frase "¿Dónde lo he dejado?". Diseñado para funcionar de forma fluida tanto con Apple Find My como con Google Find Hub, MiTag Duo envía una alerta al móvil en cuanto algo se sale del rango de conexión, muestra su ubicación en tiempo real en el mapa y permite hacer sonar una alarma audible cuando el objeto está cerca, pero fuera de vista. Cuenta con batería reemplazable de un año de duración, resistencia al agua con certificación IP67 y un sistema de emparejamiento por contacto que se configura en menos de 60 segundos. MiTag Duo es la forma sencilla y eficaz de mantener lo esencial siempre localizado.



LiTag Duo

LiTag Duo incorpora la tecnología de seguimiento avanzada de MiTag en un diseño compacto, que se acopla perfectamente a los llaveros AirTag y a los accesorios de Apple. Además, viene con un soporte para AirTag. Puedes localizarlo hasta a 150 metros de distancia mediante las apps Apple Find My o Google Find Hub —o simplemente usando el asistente de voz. Su ubicación se actualiza incluso fuera del alcance Bluetooth y permite compartir la localización con familiares o amigos para ayudarte a controlar objetos importantes. La encriptación de extremo a extremo protege la información, mientras que su diseño resistente al agua y al polvo (IP67) y la batería reemplazable con un año de autonomía lo convierten en un compañero preparado para cualquier situación.



La única diferencia entre MiTag Duo y LiTag Duo es el tamaño:



MiTag Duo: 3.8 x 3.8 x 0.9 mm



LiTag Duo: 3.2 x 3.2 x 0.8 mm (igual que AirTag)



Sobre MiLi

Fundada en 2003, MiLi combina el diseño minimalista con tecnología inalámbrica avanzada para crear accesorios cotidianos que resuelven los desafíos modernos del viajero —desde maletas extraviadas hasta llaves olvidadas. Los productos de MiLi están certificados para las redes Apple Find My y Google Find Hub, y se distribuyen en más de 50 países a través de su tienda online en Shopify (www.mili-shop.com), tiendas Amazon, más de 100 aerolíneas y socios del canal retail.







