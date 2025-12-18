De 1 a 4 millones; HOMEnFUN revoluciona la gestión turística con tecnología, diseño y rentabilidad - HOMEnFUN
Barcelona, 18 de diciembre de 2025.-
La compañía alcanza los 2 millones de euros en facturación y prevé superar los 4 millones en 2026 gracias a su modelo tecnológico y de gestión integral.
La empresa de gestión de activos turísticos HOMEnFUN da un paso decisivo en su evolución con la incorporación de tres nuevos edificios en Barcelona, Madrid y L’Hospitalet, así como con la gestión de su primer hotel. En conjunto, estos activos suman un total de 80 camas, marcando una nueva etapa de expansión en la que la compañía consolida su modelo de gestión integral de alojamientos y activos hoteleros, combinando tecnología, eficiencia y diseño para atraer inversión y generar valor sostenible.
Crecimiento sostenido y visión a largo plazo
En 2024, HOMEnFUN alcanzó por primera vez el umbral de 1 millón de euros de facturación.
De cara a 2025, las previsiones casi duplican esta cifra hasta alcanzar los 2 millones de euros, con un ritmo de crecimiento proyectado de entre el 70% y el 100% en 2026, lo que situaría la facturación entre los 3,6 y 4 millones de euros.
Estos resultados reflejan la solidez de un modelo empresarial centrado en la optimización operativa, la digitalización y la rentabilidad a largo plazo, posicionando a HOMEnFUN como un socio de confianza para inversores y family offices interesados en el sector hotelero y turístico.
Innovación tecnológica y automatización inteligente
El crecimiento de HOMEnFUN se apoya en la implementación de tecnología avanzada y automatismos en todos sus procesos.
La compañía ha desarrollado un modelo de gestión que combina inteligencia artificial, herramientas de control remoto y sistemas automatizados de check-in, mantenimiento y atención al huésped, lo que permite reducir costes, aumentar la eficiencia y ofrecer una experiencia fluida y personalizada tanto para propietarios como para viajeros.
“Nuestra apuesta por la tecnología no busca sustituir la atención humana, sino potenciarla. Gracias a la automatización conseguimos ser más rápidos y precisos, pero seguimos manteniendo la cercanía, la confianza y el trato personal que caracterizan a HOMEnFUN”, explica Pablo Ramiro, CEO de la compañía.
Niddo: reformas, interiorismo y revalorización de activos
Una de las grandes fortalezas del grupo es Niddo, su división especializada en reformas, interiorismo y puesta a punto de activos hoteleros y turísticos.
Desde proyectos de renovación integral hasta rediseños funcionales o decorativos, Niddo transforma los espacios para maximizar su rentabilidad y atractivo, adaptándolos a las nuevas tendencias del mercado y al perfil del viajero contemporáneo.
Cada proyecto combina diseño, sostenibilidad y eficiencia, permitiendo que los edificios gestionados por HOMEnFUN no solo incrementen su valor inmobiliario, sino que también destaquen por su estética, confort y diferenciación dentro del mercado.
“Niddo nos permite ofrecer un servicio completo: desde la adquisición o reforma del activo hasta su gestión operativa. Creamos espacios que inspiran y generan retorno para los propietarios e inversores”, añade Ramiro.
Atraer inversión para un crecimiento sostenible
El objetivo de HOMEnFUN es seguir ampliando su cartera de edificios, hoteles y hostales, tanto en propiedad como en régimen de gestión.
El modelo que propone la compañía combina eficiencia tecnológica, control de costes y atención personalizada, generando altos márgenes de rentabilidad y oportunidades de inversión atractivas para fondos y grupos familiares que buscan estabilidad en un sector en continua transformación.
Con la entrada en la gestión hotelera, HOMEnFUN consolida su papel como operador integral capaz de asumir la gestión completa de activos turísticos, desde su rehabilitación y diseño hasta su explotación, mantenimiento y rentabilidad final.
Compromiso con la calidad y la innovación
La visión de HOMEnFUN se fundamenta en un principio claro: innovar para ofrecer calidad.
Cada paso de su expansión está guiado por la búsqueda de eficiencia, sostenibilidad y excelencia operativa, con el objetivo de consolidarse como un referente de gestión profesional y tecnológica dentro del sector turístico español.
“Creemos en un turismo urbano más profesionalizado, sostenible y rentable. Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a inversores que compartan esta visión y quieran formar parte de un modelo de éxito probado”, concluye Ramiro.
Sobre HOMEnFUN
HOMEnFUN es una empresa española especializada en la gestión integral de alojamientos turísticos y hoteleros.
Ofrece a propietarios e inversores un servicio 360º que abarca desde la puesta a punto del activo y su posicionamiento en el mercado, hasta la gestión de reservas, mantenimiento, limpieza y atención al huésped.
Con presencia en Barcelona, Madrid, L’Hospitalet, Baqueira y Menorca, la compañía continúa consolidando su crecimiento mediante nuevos edificios, hoteles y colaboraciones estratégicas.
Su compromiso con la tecnología, la innovación y el diseño la posicionan como un aliado sólido para la inversión en activos turísticos en España.
