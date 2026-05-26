MIRIAD Global presenta el robot terrestre blindado 6X6 TAURUS XL a la Compra Pública Precomercial del CDTI

MIRIAD Global presenta el robot terrestre blindado 66 TAURUS XL a la Compra Pública Precomercial del CDTI - Miriad Global
- El grupo industrial propone una versión extendida hasta 5,5 metros y con capacidad nodriza de su familia militar TAURUS para misiones duales de defensa y apoyo civil como vigilancia, seguridad, reconocimiento y emergencias
Madrid, 26 de mayo de 2026. - MIRIAD Global ha presentado TAURUS XL, una plataforma 66 no tripulada, de propulsión eléctrica con autonomía extendida, a la Compra Pública Precomercial impulsada por el CDTI en colaboración con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de prototipos de robots terrestres destinados a misiones de seguridad, defensa, emergencias y apoyo civil que requieran el empleo de medios autónomos pesados. La convocatoria contempla soluciones a ruedas y cadenas; TAURUS XL concurre como la propuesta de MIRIAD para el segmento de ruedas de alta movilidad.
La propuesta ha sido presentada por MIRIAD Global como entidad licitadora, con la participación de la Fundación Tecnológica Funditec como centro de investigación y de Insyte como entidad del grupo MIRIAD especializada en electrónica embarcada y sistemas de misión, con certificaciones EN9100, ISO13485 e IPC. El equipo humano de MIRIAD combina capacidades de diseño de plataforma, robótica, software embarcado, inteligencia artificial, percepción, comunicaciones, electrónica, optrónica y aeronáutica.
TAURUS XL se plantea como prototipo de I+D precomercial, con horizonte de maduración y validación preoperacional de 30 meses. La plataforma parte de la familia militar 6x6 TAURUS de MIRIAD y propone una versión extendida hasta 5,5 metros, de 7,5 toneladas en orden de misión, modular, blindada, no tripulada desde origen, orientada a misiones de alta movilidad, apoyo logístico, reconocimiento, vigilancia, intervención en entornos degradados, apoyo a emergencias, limpieza de rutas, apertura de brechas y operación como nodo nodriza de otros sistemas no tripulados.
En la configuración de sistemas de armas prevista en la convocatoria, MIRIAD propone integrar su estación de armas remota de nueva generación HORN30 (Hostile Object Response Node), cuya presentación pública está prevista para finales de año. HORN30 está orientada a proporcionar capacidad de autodefensa y respuesta frente a amenazas aéreas de baja cota, incluidos drones de alta velocidad y la categoría emergente de drones a reacción, mediante una solución en calibre 30113 mm integrada con sensores, mando y control y procesadores dedicados diseñados para baja latencia y alta eficacia de respuesta.
UAVs y drones terrestres embarcados
El sistema incorpora también, como otra carga de pago obligatoria de la convocatoria, una estación para dos UAV, uno de los cuales será FALCON T, UAV táctico de apoyo concebido como sensor aéreo orgánico del vehículo. FALCON T está diseñado para ampliar la consciencia situacional del vehículo, proporcionar observación aérea diurna y nocturna, apoyar la teleoperación del UGV y mejorar la capacidad de reconocimiento inmediato del entorno. Su integración con TAURUS XL forma parte de la visión de MIRIAD de integrar plataformas terrestres, sistemas aéreos y sensores como una arquitectura táctica cooperativa capaz de operar en enjambre y de actuar en equipo con vehículos tripulados.
TAURUS XL contempla propulsión electrificada con autonomía extendida, arquitectura modular y una novedosa bahía de carga que permite transportar hasta dos drones terrestres desplegables de forma autónoma. Esta capacidad nodriza permite mejorar la supervivencia del UGV y ofrece mayores capacidades en misiones militares, de seguridad pública y emergencia. El objetivo no es desarrollar únicamente un vehículo remoto, sino una plataforma terrestre de misión capaz de reducir la exposición del personal en escenarios de riesgo y actuar de nodo operativo dentro de redes de sistemas no tripulados.
Desarrollo en S. Fernando de Henares
En palabras de Javier Robles, director general de Miriad Systems: TAURUS XL refleja la ambición de MIRIAD de contribuir a la creación de una capacidad nacional en plataformas terrestres no tripuladas. Nuestro enfoque combina autoridad de diseño sobre la plataforma, arquitectura abierta para integrar subsistemas de misión y una hoja de ruta industrial orientada a producir en España sistemas militares y duales de nueva generación.
El prototipo TAURUS XL se desarrollará en la planta de prototipaje de MIRIAD en San Fernando de Henares (Madrid), donde la compañía concentra la ingeniería de prototipo, fabricación inicial, integración de subsistemas, pruebas funcionales y maduración del proceso industrial. MIRIAD prevé invertir en esta instalación para desplegar un proceso avanzado y robotizado de producción de prototipos, orientado a acelerar los ciclos de diseño, fabricación, integración y ensayo de plataformas no tripuladas terrestres y aéreas.
La iniciativa refuerza la estrategia de MIRIAD de consolidarse como plataformista nacional de sistemas terrestres no tripulados. La compañía propone una arquitectura propia de plataforma, con interfaces normalizadas, capaz de integrar subsistemas propios y de terceros conforme a la configuración de misión que determine la entidad usuaria. Esta aproximación sitúa a MIRIAD como autoridad de diseño de la plataforma, de la arquitectura de integración y del software embarcado, manteniendo una lógica abierta e interoperable para sensores, comunicaciones, cargas útiles y efectores.
Producción en serie en Cataluña
Como parte de la propuesta, MIRIAD ha incorporado una hoja de ruta industrial para la futura producción en serie y escalado de TAURUS XL y de otras plataformas terrestres militares y duales en Cataluña. La nueva capacidad de producción se encuentra en fase avanzada de estructuración con socios industriales del territorio y será comunicada en los próximos meses.
La compañía ya cuenta en esta comunidad autónoma con una alianza industrial con FERRIMAX para la producción de barcazas blindadas. La decisión de contemplar también el ensamblaje de TAURUS en Cataluña responde al peso del tejido industrial catalán en mecánica de precisión, metalmecánica, automatización y tecnologías duales, así como al compromiso de MIRIAD de generar empleo cualificado y capacidad productiva en el conjunto del territorio nacional.
El proyecto industrial de MIRIAD se alinea con el nuevo ciclo de inversión en defensa y con la necesidad de reforzar capacidades nacionales en robótica terrestre, sistemas contra-UAS, software de mando y control, sensores, guerra electrónica, software embarcado e inteligencia artificial. MIRIAD considera que España necesita nuevos actores capaces de diseñar, producir y sostener plataformas completas, integrando subsistemas propios y de terceros bajo arquitecturas abiertas, interoperables y escalables. Esta hoja de ruta busca convertir a MIRIAD Global en un actor industrial tractor en sistemas autónomos, capaz de canalizar capacidades nacionales hoy dispersas hacia productos fabricables y exportables.
Sobre Miriad Global
Miriad Global es un grupo industrial español de defensa, participado mayoritariamente por Funditec, especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica e integración industrial. Reúne capacidades tecnológicas e industriales propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros en programas de defensa nacionales y europeos. Con centros en Madrid, Málaga y San Fernando de Henares, y acuerdos industriales en Cataluña y el País Vasco, su actividad se centra en plataformas autónomas terrestres, aéreas y navales, así como en inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, electrónica de control y otros sistemas de misión crítica. Su modelo industrial se basa en la incorporación progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.
