Mizitame y Grupo Beiman colaboran en el desarrollo de una crema innovadora para el alivio muscular

León, 30 de enero de 2026.- La empresa tecnológica leonesa MIZITAME dirigida por su director general Pablo Peyuca González, y el Grupo Beiman, referente nacional en medicina deportiva y fisioterapia avanzada y liderado por su CEO Benjamín Ruiz, han desarrollado y presentado la primera crema biophotónica del mundo, una solución innovadora para el alivio del dolor y la recuperación muscular basada en tecnología energética avanzada desarrollada íntegramente en León.

La crema es el resultado de más de una década de investigación y desarrollo tecnológico llevados a cabo por MIZITAME, dando lugar a una formulación única que incorpora tecnología biophotónica, capaz de actuar sobre los tejidos sin fármacos, sin efectos secundarios y compatible con tratamientos clínicos y deportivos.

A diferencia de las cremas convencionales, esta innovación no se limita a un efecto térmico o analgésico superficial. La tecnología desarrollada por MIZITAME actúa sobre la estructura del colágeno y la comunicación celular, favoreciendo la relajación neuromuscular, la reducción del dolor y la recuperación del equilibrio del tejido afectado por sobrecarga, inflamación o lesión.

La colaboración con el Grupo Beiman ha sido clave para trasladar esta tecnología al ámbito clínico y deportivo. La amplia experiencia del grupo en medicina deportiva, fisioterapia y tratamiento de lesiones musculoesqueléticas ha permitido validar el producto en un entorno profesional real, asegurando su aplicabilidad tanto en deportistas como en pacientes con dolencias habituales.

Dos productos específicos para uso clínico y deportivo

En el marco de esta colaboración se han presentado dos productos diferenciados, desarrollados para responder a patologías concretas habituales tanto en consulta como en la práctica deportiva.

BEIMAN PIE, está especialmente indicado para la FASCITIS PLANTAR y los dolores del pie. El producto está diseñado para aliviar el dolor en la planta del pie, reducir la inflamación provocada por sobrecarga y mejorar la funcionalidad en una de las zonas más castigadas por el impacto, la bipedestación prolongada y la actividad física continuada.

Por su parte, BEIMAN SPORT está concebido como una solución de amplio espectro para el tratamiento de lesiones y dolencias musculoesqueléticas. Está indicado en casos de tendinitis, lesiones del manguito rotador, contracturas musculares, lumbalgias y cervicalgias, así como en epicondilitis y epitrocleitis. Además, resulta eficaz en situaciones de sobrecarga y dolor muscular general, así como en dolores musculares o articulares, tanto en deportistas como en pacientes con molestias derivadas de la actividad diaria.

Ambos productos incorporan la tecnología biophotónica desarrollada por MIZITAME, validada en un entorno clínico gracias a la experiencia del Grupo Beiman en medicina deportiva, y están concebidos como una herramienta complementaria dentro de los tratamientos profesionales de fisioterapia y recuperación funcional.

Sobre MIZITAME

MIZITAME es una empresa española de base tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones terapéuticas avanzadas mediante tecnología biophotónica. Dirigida por su director general, Pablo Peyuca González, su investigación se centra en el uso del agua estructurada como vehículo energético para mejorar la función celular y la coherencia del colágeno. Toda su tecnología ha sido desarrollada íntegramente en León.

Sobre el Grupo Beiman

El Grupo Beiman, liderado por su CEO Benjamín Ruiz, es un referente nacional en medicina deportiva, fisioterapia y rehabilitación, con una sólida trayectoria en el tratamiento de lesiones y el cuidado integral del deportista.

Ambos productos ya se pueden adquirir en las Clínicas del Grupo Beiman repartidas por distintos puntos del territorio nacional, en www.mizitame.com y algunas farmacias, Parafarmacias y centros deportivos de la provincia de León ya disponen del producto, pero la intención es que en un espacio no muy largo de tiempo se puedan conseguir en cualquier punto de la geografía nacional en farmacias, parafarmacias, herbolisterias, centros deportivos y clinicas profesionales del tratamiento del pie y fisioterapias.

Para más información del producto también se puede contactar en info@mizitame.com

