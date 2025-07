Un modelo de IA prevé con acierto del 82% el desarrollo de embriones con técnicas de reproducción asistida

(Información remitida por la empresa firmante)

ANACER presenta LIFE Predict, un trabajo de investigación desarrollado por el embriólogo Enric Güell y expuesto a la comunidad científica recientemente en ESHRE. La investigación permite mejorar el éxito de los tratamientos y reduce el tiempo destinado a lograr el embarazo

Un modelo basado en el análisis de embriones a partir de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) aporta un acierto superior al 82% a la hora de prever las posibilidades del desarrollo de un embrión con la utilización de técnicas de reproducción asistida. Este trabajo supone un considerable avance respecto a los métodos utilizados hasta la fecha, que no superan el 65%, a la hora de predecir qué embriones tienen mayor o menor probabilidad de embarazo. Los resultados obtenidos con LIFE Predict aumentan en un 26% el porcentaje de fiabilidad de la selección embrionaria, un proceso que desempeña un papel fundamental para conseguir un embarazo. Hay que tener en cuenta que la transferencia de embriones genéticamente alterados o evolutivamente inviables reduce considerablemente las probabilidades de alcanzar la gestación.



Como consecuencia del aumento porcentual en la previsión del desarrollo del embrión, el estudio también concluye que con LIFE Predict las posibilidades de materializar el embarazo también aumentan, como mínimo en un 10%, en comparación con la implantación de embriones que no han sido analizados bajo los parámetros que establece el modelo. Asimismo, otra derivada que se ha constatado es que se reduce el tiempo dedicado a la consecución de un embarazo, respecto a la media actual, debido fundamentalmente a que al garantizar un análisis más preciso de la "calidad" del embrión, se acorta el número de transferencias.



LIFE Predict se basa en la aplicación de la IA para evaluar y pronosticar la evolución de los embriones generados a partir de las técnicas de reproducción asistida. El trabajo de investigación, desarrollado y financiado por la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción (ANACER) desde hace 5 años y dirigido por el embriólogo Enric Güell, ha entrenado los algoritmos de Machine Learning con datos de 2.000 embriones, aportados por centros de toda España pertenecientes al grupo. Los avances obtenidos facilitarán que LIFE Predict esté en condiciones de ser implantado en las clínicas asociadas a ANACER, a partir del segundo semestre de este mismo año.



Aportación del nuevo modelo

A diferencia de otros métodos que se centran únicamente en la observación morfológica, LIFE Predict se basa en un análisis de los tiempos de división de los embriones cultivados en incubadoras, con un sistema time-lapse que va tomando fotografías de los embriones cada 5-10 minutos. De cada embrión se monitorizan más de 90 variables de manera simultánea, lo que permite obtener una visión integral de cada uno de ellos y analizarlos con una precisión que no se había aplicado hasta la fecha. El modelo compara las características de cada embrión con una extensa base de datos de los centros ANACER, identificando si su perfil es más similar al de los que han resultado en nacimientos o al de embriones con aneuploidías.



El resultado del nuevo método supone:



1. Proporcionar una herramienta no invasiva de selección embrionaria.



2. Obtener un 82% de porcentaje de acierto en el desarrollo de embriones.



3. Incrementar como mínimo en un 10% el éxito de un embarazo bajo técnicas de reproducción asistida.



4. Reducir el número de transferencias para conseguir el objetivo.



5. Innovar con un sistema basado en los tiempos de división embrionaria.



6. Facilitar una mayor transparencia y explicación a los pacientes y reducir el desgaste emocional que supone para muchas mujeres someterse a ciclos de reproducción que no culminan con un embarazo.



Los resultados de esta investigación fueron presentados la semana pasada en París a la comunidad científica, en el marco de ESHRE, el congreso de referencia en Europa que organiza la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología.



Enric Güell, embriólogo y director de la investigación asegura que "incrementar el porcentaje de acierto en la predicción del embarazo, supone además de un importante avance científico, generar mejores expectativas en las pacientes y disminuir los tiempos y el desgaste en el proceso de buscar un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida". Según Güell, "otra gran ventaja de LIFE Predict es que la fotografía que obtenemos con la IA permitirá aportar mucha más información a las pacientes sobre cómo se va desarrollando todo el proceso". Por su parte, Ignacio Mazzanti, presidente de ANACER, recalca que, "el resultado de la investigación sitúa a nuestras clínicas en la vanguardia de la reproducción asistida".



Sobre ANACER

Fundada en 2005, la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida (ANACER), nació con el objetivo de reunir a los principales centros privados de reproducción asistida en España y responder a la necesidad por compartir estándares de calidad, fomentando la innovación en este ámbito. La asociación se centra en garantizar un estricto control de la calidad asistencial y en promover la formación continua de sus profesionales, incluyendo médicos, embriólogos, genetistas, enfermeras y auxiliares. Actualmente la forman 35 centros privados de reproducción asistida repartidos por toda España cuya misión es la mejora continua para brindar a cada paciente la mejor atención médica y emocional posible en reproducción humana asistida, con la utilización de tecnologías avanzadas y tratamientos personalizados para maximizar las posibilidades de concepción y ayudar a cada pareja o persona que lo necesite a alcanzar su propósito de ser padres. La Asociación colabora habitualmente con la Administración del Estado y participa en la divulgación de conocimientos y en el asesoramiento en materia de reproducción asistida a distintos organismos. Además, cuenta con el apoyo de compañías como Ferring, IBSA, Merck, Theramex, Laboratorios Rubió, Durviz, Fertypharm, Dina sciencie, Cook y VItrolife, que facilitan a ANACER el desarrollo de distintos proyectos.





