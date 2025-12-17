La moderación del pool deja una previsión de 50-55 €/MWh para enero, adelantando la primavera. - Tempos Energía

Con el precio del gas congelado, con un coste de un 92 por ciento menos que en la crisis de 2022, la electricidad del primer cuatrimestre puede registrar precios entre los 50-55 €/MWh

Los sustos puntuales no alteran el mercado del Brent. En la actualidad, resiste la oferta, Asia almacena y el mercado sólo reaccionará ante una escasez real. El escenario base le sitúa para el próximo trimestre entre los 58-65 dólares el barril

Sevilla, 17 de diciembre de 2025.- Si las temperaturas siguen siendo suaves, el Gas Natural Licuado mantiene el flujo continuado y Asia permanece en el estado de contención como hasta ahora, el gas seguirá instalado en la franja baja de los 24-25 euros el megavatio la hora lo que llevará a la factura de la luz de la electricidad del primer cuatrimestre del 2026 a estabilizarse en un precio entre los 50- 55 euros el megavatio hora. Desde la consultora Tempos Energía, el analista de mercados energéticos Antonio Aceituno reconoce que “será como adelantar marzo y abril al corazón del invierno”.

Desde la consultora energética exponen que solo el frío sostenido, con menor viento y con presión sobre las renovables, lograría cambiar abruptamente el mercado. En ese caso, el TTF perdería la comodidad y explican que no sería excepcional ver al gas entre los 45-50 euros el megavatio la hora, trasladando la situación para el mercado energético en los 85-95 euros el megavatio la hora durante el primer cuatrimestre del próximo año. Como expone Aceituno, esto “supondría un encarecimiento cercano al 50 por ciento frente al escenario optimista y devolvería al mercado a niveles invernales próximo a los 100 euros, una franja que no se veía de forma sostenida desde 2023”.

La fotografía del mercado del gas en la actualidad es poco habitual, registrando mínimos de 20 meses con la referencia de los precios del gas anclado en la banda de los 26,50-27,70 euros el megavatio la hora y con tres meses consecutivos por debajo de los 35 euros el megavatio hora. Para los expertos de Tempos Energía el mensaje es claro: “los precios son bajos porque el sistema está cómodo y el mercado permanece inmóvil mientras el clima acompaña”. Subraya el CEO de Tempos Energía la clama frágil puede romperse “en cuanto gire el termómetro ya que el clima es el único interruptor de los precios”.

La estabilidad del mercado del gas sostenida por el termómetro

La normalidad en el mercado gasístico depende, en primer lugar, por la meteorología. En Europa siguen predominando las temperaturas anormalmente suaves registrando en Alemania cinco grados por encima de lo normal y repitiéndose esta anomalía térmica en el noroeste europeo.

El segundo pilar es el Gas Natural Licuado y como exponen “Asía no está empujando, China ha recortado el spot un 17 por ciento y Japón un 7 por ciento. Sin esta presión, los cargamentos no tienen incentivo para abandonar Europa y el gas natural es la válvula de seguridad del sistema”: Mientras tanto, Noruega se mantiene como “la columna vertebral del suministro europeo”, y mantiene la solidez de los flujos en la zona de los 339-345 millones de metros cúbicos diarios. Siempre que este eje siga así, el mercado considera que cualquier “susto invernal puede ser amortiguado sin pagar prima inmediata”, analiza Aceituno.

A pesar de estos tres pilares que oxigenan el mercado del gas, desde Tempos apuntan al “incómodo” nivel de reservas de Europa y aunque “no es un escenario de pánico” Europa se encuentra entre los 71 y 72,50 por ciento. Se suma, además, el elevado precio del dióxido de carbono en la zona entre los 83-84 euros. En último lugar, la actuación de Europa con respecto al gas procedente de Rusia a partir de 2027 aunque “el debate sobre el fin de la dependencia de este gas no empuja los precios de hoy”.

¿Qué pasará en 2026?

Mientras las temperaturas sigan suaves y el mercado de referencia del gas en Corea (JKM) permanezca por debajo del umbral de activación de compras agresivas, el mercado interpreta que el gas es abundante. Desde Tempos Energía recogen la previsión de un primer trimestre de 2026 cómodo, con un gas anclado en mínimos estructurales donde “el riesgo es confundir la estabilidad con la inmunidad”. Para el segundo trimestre las previsiones marcan un mercado eléctrico un 26 por ciento más barato cotizando los futuros en los 37,20 euros el megavatio la hora y con un gas en mínimos con precios de 26,32 euros el megavatio hora. De cara a tercer trimestre, no se prevé un verano caro pero las previsiones dejan claro un rebote que dependa más del calor y de la hidráulica. Indican desde la consultora que “el gas apaga el miedo de la factura”, con el Power cotizando para entonces en 61,25 euros el megavatio hora.” El temor al invierno de 2026 queda desactivado ante las previsiones de la caída del gas un 27 por ciento con una cotización actual en los 68 euros el megavatio la hora.

El petróleo se mueve por el desgaste

El mercado del Brent entra en el invierno sin estrés “pero también sin gasolina alcista”, como apunta Antonio Aceituno. Desde la consultora describen cómo el mercado de petróleo ha pasado de participar de la escasez a exigir evidencias antes de pagar más. En definitiva, “un Brent que exige hechos y no expectativas” para un cambio de fase.

El escenario base del Brent para el próximo trimestre le sitúa en una ventana entre los 58 y 65 dólares por barril. Estos precios resultan equivalentes a los niveles de hace casi cuatro años registrados en el mes de febrero de 2021. Desde Tempos Energía analizan esta previsión como “un equilibrio incómodo, sostenido por las compras tácticas y limitado por la oferta estructural resistente”, explica Aceituno

El escenario alcista, pero que desde la consultora consideran menos probable, situaría el precio del Brent entre los 68-72 dólares. Para ello, se requiere la combinación de interrupciones sostenidas de flujos sancionados, endurecimiento definitivo de las sanciones marítimas rusas o la respuesta contundente de la OPEP+ ante el deterioro adicional de los precios. Por el contrario, y en el extremo opuesto el escenario bajista el barril podría situarse en la ventana de los 55-57 dólares, una horquilla que no se reproduce desde antes de la crisis del COVID. Un escenario que solo se activaría si el superávit proyectado por la AIE se materializa rápidamente, si China reduce el ritmo de acumulación o si se produce un avance creíble de paz en Ucrania libera barriles adicionales al mercado

La geopolítica ha perdido la capacidad de generar el alza de los precios a largo plazo. Las acciones se diluyen con facilidad y el mercado compensa cualquier incidencia con otros flujos como la producción resiliente, los barriles con descuento o una OPEP+ centrada en preservar la cuota antes que el desarrollo de una disciplina impositora.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

