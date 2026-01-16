Mood food, la cocina de la felicidad para afrontar la cuesta de enero desde el plato

Juice Plus+ Cápsulas de frutas, verduras y bayas - Juice Plus+

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alimentación se posiciona como uno de los hábitos con mayor impacto en el bienestar emocional, especialmente en momentos como el Blue Monday. Los expertos de Juice Plus+ recomiendan una alimentación equilibrada rica en nutrientes esenciales en alimentos como frutas y verduras, para favorecer la salud emocional, incorporando pequeños cambios en la dieta diaria

El frío, la vuelta de las vacaciones o la cuesta de enero son algunos de los factores que coinciden durante el primer mes del año, influyendo directamente en el estado de ánimo. Con el Blue Monday, que se celebra el próximo lunes 19 y que identifica de forma popular el día más triste del año, los hábitos diarios cobran cada vez más importancia como herramienta preventiva y, entre ellos, la alimentación se posiciona como uno de los pilares que más impactan en el bienestar emocional.



Apostar por comer sano como aliado para cuidar la mente ha dado lugar al auge del denominado mood food, también conocido como "la cocina de la felicidad". A partir de la conexión entre el intestino y el cerebro, este enfoque nutricional explora cómo ciertos patrones dietéticos y nutrientes pueden influir en procesos biológicos relacionados con el equilibrio emocional.



El concepto se apoya en el papel de determinados neurotransmisores, como la serotonina o la dopamina, implicados en la regulación del estado de ánimo y cuya síntesis depende, en parte, de los nutrientes que obtenemos a través de la alimentación. Es por ello por lo que una dieta variada, que combine proteínas de calidad, hidratos de carbono favorables, junto con grasas saludables y vegetales, ayudará a aportar elementos clave, como el triptófano, las vitaminas del grupo B, el magnesio o el omega-3. Estos nutrientes tienen un papel esencial, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema nervioso y consiguiendo regular el estado de ánimo a medio y largo plazo.



Más allá del plano teórico, aplicar esta tendencia nutricional a diario puede conseguirse mediante pequeños gestos que marcan la diferencia. Paula Sáiz de Bustamante, bióloga, farmacéutica, especialista en nutrición y colaboradora habitual en la promoción de hábitos saludables de Juice Plus+, señala que "la clave no está en consumir alimentos aislados, sino que es fundamental entender la alimentación como un patrón sostenido en el tiempo".



Asimismo, la experta añade que "algunos estudios muestran que la incorporación de pequeños hábitos diarios puede tener un impacto relevante en la salud mental; por ejemplo, añadir a nuestras dietas 100 gramos adicionales al día de frutas y verduras, un puñado de nueces o más pescado azul, puede asociarse a una reducción del riesgo de depresión. Integrar este enfoque con otros hábitos saludables, como unos horarios equilibrados, actividad física o una correcta gestión del estrés, pueden favorecer al equilibrio emocional".



En este contexto, estos son algunos de los hábitos que pueden integrarse de manera sencilla en la rutina diaria.



• Empezar el día con una combinación equilibrada. Mezclar en el desayuno fruta fresca junto con una fuente de proteína o grasa saludable, como el yogur natural o los frutos secos, puede ayudarnos a tener energía desde primera hora.



• Mantener un horario estable durante la semana. Organizar las ingestas para que sean aproximadamente a la misma hora cada día puede mejorar el equilibrio metabólico e, indirectamente, el estado de ánimo.



• Cuidar los snacks entre horas. Lo ideal sería optar por alimentos que combinen fibra y nutrientes esenciales, como una pieza de fruta con algún fruto seco o un pequeño sándwich con bonito y tomate, en lugar de elegir ultraprocesados - desde bollería y galletas hasta snacks salados industriales-, caracterizados por su alto contenido en azúcares, grasas y sal.



• Introducir frutas y verduras. Incluirlas en más de una comida diaria puede contribuir al bienestar emocional, ya que son una fuente de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Para notar efectos positivos en el estado de ánimo, la clave está en combinar estos alimentos con proteínas y carbohidratos, que aportarán energía y los aminoácidos necesarios para un funcionamiento adecuado del sistema nervioso.



A veces, incluir suficientes frutas y verduras en nuestra rutina puede resultar complicado por la falta de tiempo o el ritmo frenético del día a día. En esos casos, opciones como las Cápsulas Essentials Selección de Frutas, Verduras y Bayas de Juice Plus+ pueden ayudar a complementar la ingesta de nutrientes de origen vegetal dentro de una alimentación sana y equilibrada.

Contacto

Emisor: Juice Plus+

Nombre contacto: Ainhoa Ruiz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 914 11 58 68