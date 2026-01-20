El mundo rural ya no tiene que renunciar a médicos o veterinarios gracias a una app

Internet satélite - Serenae

Los usuarios de internet por satélite de Serenae disponen de Conect@, una aplicación que permite consultar con profesionales médicos, veterinarios y abogados

Vivir en un municipio pequeño o en una zona rural suele implicar recorrer decenas de kilómetros para acceder a servicios básicos como un médico, un veterinario o un abogado. Una realidad cotidiana para miles de familias, trabajadores y pequeños negocios en el medio rural que, poco a poco, empieza a cambiar gracias a nuevas soluciones digitales pensadas específicamente para estos territorios.



Cada vez más personas que cuentan con internet por satélite pueden acceder desde su propio pueblo a atención médica y veterinaria online, sin depender de la distancia ni del tamaño del municipio. Este tipo de servicios resultan especialmente útiles en zonas donde los centros de salud, las clínicas veterinarias o los especialistas no están disponibles de forma inmediata.



En este contexto, los usuarios de internet por satélite de Serenae disponen de Conect@, una aplicación que permite consultar con profesionales médicos, veterinarios y abogados a distancia por 6 euros al mes. La principal novedad es que el servicio puede compartirse con otras personas, aunque no vivan en el mismo domicilio, por 3 euros adicionales al mes por usuario.



De este modo, familiares que residen en distintos pueblos —padres, hijos o personas mayores— pueden acceder al mismo servicio desde cualquier lugar, gestionado por un único titular. Una solución especialmente pensada para familias dispersas geográficamente, muy habituales en el entorno rural.



La iniciativa también se extiende al tejido económico local. Pequeños negocios, autónomos y emprendedores rurales pueden ofrecer este acceso a atención médica y veterinaria online a sus empleados como beneficio social, con un coste reducido y una gestión sencilla. Una ventaja especialmente valorada en zonas donde los desplazamientos afectan al día a día laboral.



"Queremos que vivir o trabajar en un pueblo no suponga renunciar a servicios básicos que en otros entornos se dan por hechos", explica Vanessa Cota, directora de Marketing y Experiencia de Cliente de Serenae. "Este tipo de soluciones permiten mejorar la calidad de vida en el medio rural y apoyar tanto a las familias como a las pequeñas empresas que mantienen vivos nuestros pueblos".



El acceso a servicios esenciales desde cualquier lugar se está convirtiendo en un elemento clave para fijar población, mejorar el bienestar y combatir la despoblación, demostrando que la tecnología, cuando se adapta al territorio, puede ser una aliada real del mundo rural.

