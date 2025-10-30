Mundomar Cruceros ofrece la experiencia más emblemática del Atlántico con el Queen Mary 2

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.- Cruzar el Atlántico no es simplemente un viaje, es formar parte de la historia. Cunard, con más de 180 años de tradición, ofrece la experiencia más exclusiva para descubrir el océano a bordo del barco de crucero transatlántico Queen Mary 2, el único transatlántico en servicio regular del mundo. Con cruceros de ida y vuelta entre Southampton y Nueva York, esta es la forma más elegante de conectar Europa y América mientras se disfruta de la vida a bordo de un verdadero icono marítimo.

Mundomar cruceros, una de las agencias líder en cruceros premium y representante oficial de Cunard en España, acerca esta experiencia única a los viajeros, ofreciendo asesoramiento personalizado y acceso a todas las travesías del legendario Queen Mary 2.

El único transatlántico del mundo

Desde 1840, los barcos de Cunard han unido de manera ininterrumpida las dos orillas del Atlántico. Hoy, el Queen Mary 2 mantiene vivo ese legado con itinerarios regulares de 8 a 9 días entre Southampton y Nueva York, así como programas más completos de 15 y 16 días ida y vuelta.

Con un diseño reforzado y una elegancia única, este buque ofrece un viaje que va mucho más allá del transporte: es un puente entre pasado y presente, entre la tradición y la modernidad.

Una experiencia única a bordo

Viajar en el Queen Mary 2 es disfrutar de una auténtica ciudad flotante donde cada día puede ser distinto. Desde relajarse en la cubierta, explorar la biblioteca o asistir a una proyección en su planetario, hasta mantenerse en forma en el gimnasio, dejarse mimar en el spa o vivir el ritual del famoso Té de la Tarde en el Queens Room.

La oferta gastronómica y de entretenimiento incluye restaurantes internacionales, bares temáticos, espectáculos en vivo y actividades culturales que convierten cada travesía en una experiencia enriquecedora.

De forma exclusiva, estas travesías permiten viajar con tu mascota, gracias a los servicios de guardería y paseo para perros y gatos, con acompañante personal y sesiones fotográficas a bordo.

Cultura, historia y leyenda en alta mar

Cunard también ofrece Cruceros Temáticos que transforman la travesía en un festival de cultura. Astronomía, literatura, moda, teatro o gastronomía son algunas de las temáticas que inspiran conferencias, talleres y eventos especiales con expertos y artistas, convirtiendo el cruce del Atlántico en una experiencia de conocimiento y disfrute.

La travesía transatlántica no es solo un viaje, es una leyenda viva. Desde los exploradores vikingos y Cristóbal Colón hasta los primeros inmigrantes europeos en busca del sueño americano, millones de personas han cruzado este océano. Cunard forma parte esencial de esta historia desde el RMS Britannia en 1840 hasta llegar al Queen Mary 2, símbolo actual de lujo y tradición naval.

Hoy, navegar en el Queen Mary 2 es revivir la Edad de Oro de los cruceros, cuando estrellas como Frank Sinatra, Judy Garland o Elizabeth Taylor viajaban con Cunard, disfrutando ahora de todas las comodidades del siglo XXI. Un viaje que combina historia, cultura, lujo y la emoción de cruzar el Atlántico como se ha hecho durante generaciones.

Mundomar Cruceros, representante oficial de Cunard en España, Portugal y México, invita a embarcarse en una travesía legendaria a bordo del Queen Mary 2, donde cada cruce del Atlántico convierte el viaje en un destino inolvidable. Disponibles las reservas para el crucero transatlántico con Cunard.



