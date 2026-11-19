Mundomar Cruceros propone descubrir Japón durante sus espectaculares festivales de verano - Mundomar Cruceros SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 noviembre de 2026.- La experiencia, que partirá el 2 de agosto de 2027, combina una estancia en Tokio, visitas a algunos de los enclaves históricos más emblemáticos del país y un crucero de 12 días a bordo del Diamond Princess.

Mundomar Cruceros presenta una nueva propuesta para descubrir Japón en uno de los momentos más especiales del año: el verano y sus tradicionales festivales. Bajo el nombre Japón y sus Festivales de Verano, este viaje completo de 16 días permitirá a los pasajeros adentrarse en la cultura, las tradiciones y los paisajes del país nipón, combinando una experiencia terrestre con un itinerario marítimo a bordo del Diamond Princess.

Con salida el 2 de agosto de 2027, el programa está diseñado para ofrecer una visión completa del destino, facilitando el descubrimiento de Japón sin las complicaciones logísticas de organizar diferentes desplazamientos y alojamientos por cuenta propia. El viaje incluye vuelos internacionales, dos noches de hotel de categoría 4 estrellas en Tokio, visitas de Tokio y Kamakura, traslados y un crucero de 12 días en pensión completa, además de la asistencia permanente de un Tour Leader en español.

Japón en plena celebración de sus festivales de verano

Uno de los grandes atractivos de esta salida es la oportunidad de acercarse a algunas de las celebraciones tradicionales más representativas del verano japonés. Entre ellas destaca el famoso Aomori Nebuta Matsuri, una de las festividades más espectaculares del país, conocida por sus enormes carrozas iluminadas con figuras de guerreros y personajes históricos, acompañadas de música, tambores y bailarines que llenan las calles de color y energía.

El recorrido también contempla una escala en Tokushima, en la isla de Shikoku, coincidiendo con las fechas de celebración del Awa Odori, un festival de danza con más de 400 años de historia que convierte la ciudad en un gran escenario al aire libre durante el mes de agosto.

Estas celebraciones ofrecen una oportunidad excepcional para conocer de cerca el Japón más auténtico y conectar con sus tradiciones populares, más allá de los circuitos turísticos habituales.

De Tokio a Kamakura a los grandes destinos de Japón

La experiencia comienza en Tokio, donde los viajeros disfrutarán de dos noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas y un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. El programa incluye visitas al histórico barrio de Asakusa, el templo Senso-ji, el mercado de Tsukiji, el santuario Meiji y el animado distrito de Shinjuku.

Antes de embarcar, el viaje continuará hacia Kamakura, antigua capital política del Japón medieval. Allí se visitarán el Gran Buda de Kamakura, el templo Hasedera y el santuario Tsurugaoka Hachiman-gu, descubriendo algunos de los principales referentes históricos y espirituales del país.

El 5 de agosto comenzará la travesía a bordo del Diamond Princess, con un itinerario que recorrerá diferentes regiones japonesas y una escala en Corea del Sur. Entre los destinos previstos se encuentran Aomori, Sakaiminato, Busan, Kochi, Tokushima, Kioto —desde el puerto de Osaka— y Shimizu, desde donde se pueden contemplar las impresionantes vistas del monte Fuji.

La variedad de escalas permitirá descubrir diferentes facetas del país: desde sus grandes centros urbanos y ciudades históricas hasta sus pueblos costeros, paisajes naturales y tradiciones regionales.

Diamond Princess: la mejor forma de descubrir Japón por mar

El viaje se realizará a bordo del Diamond Princess, un barco especialmente diseñado para el mercado japonés, que combina la reconocida experiencia premium de Princess con instalaciones y servicios pensados para disfrutar de la navegación.

A bordo, los pasajeros podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, opciones de entretenimiento, piscinas, salones, gimnasio y diferentes espacios de ocio. Destaca especialmente el Izumi Japanese Bath & Garden, un exclusivo espacio de inspiración japonesa que ofrece una experiencia de bienestar única, con baños tradicionales de estilo japonés, zonas de relajación y un entorno diseñado para desconectar mientras se disfruta de la navegación.

Además, Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones opcionales en español en diferentes escalas para quienes deseen profundizar en el patrimonio cultural, histórico y natural de cada región.

Una experiencia completa con asistencia en español

Uno de los elementos diferenciales de esta propuesta es su formato de viaje completo, que reúne en un único programa los principales servicios necesarios para disfrutar del destino con tranquilidad: vuelos internacionales desde Madrid o Barcelona, hoteles, visitas, traslados y crucero.

Además, durante todo el viaje, los pasajeros estarán acompañados por un Tour Leader en español, que prestará asistencia y apoyo durante las distintas etapas del recorrido, incluidos los procesos de embarque y desembarque y las excursiones opcionales.

Con esta nueva propuesta, Mundomar Cruceros refuerza su apuesta por los viajes completos de larga distancia, diseñados para descubrir destinos extraordinarios combinando comodidad, experiencias culturales y la calidad de las grandes navieras premium.

Japón y sus Festivales de Verano 2027 cuenta con salida única el 2 de agosto de 2027 y plazas limitadas.

Con esta nueva salida, Mundomar Cruceros refuerza su apuesta por los viajes que combinan crucero y circuito terrestre, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de descubrir destinos de larga distancia con una planificación integral y el acompañamiento de especialistas en cruceros.

Todos los cruceros y viajes premium para 2027 están disponibles en Mundomar Cruceros



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