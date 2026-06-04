Nace REPORTERO FÚTBOL, la revista de Bayard, que conecta fútbol y valores - Bayard Ediciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de junio 2026.- A las puertas del Mundial de Fútbol 2026, Bayard ha lanzado REPORTERO FÚTBOL, una revista dirigida a niños y adolescentes de entre 10 y 15 años que utiliza una de sus grandes pasiones, el fútbol, como puerta de entrada a la lectura.

La publicación, que ya puede adquirirse en los quioscos, nace con una premisa sencilla: los niños y adolescentes leen más cuando leen sobre lo que realmente les interesa. El fútbol se convierte asi en hilo conductor para despertar la curiosidad, fomentar el hábito lector y acercar a los jóvenes a contenidos de calidad adaptados a sus gustos e inquietudes.

"Queremos aprovechar una de las grandes pasiones de niños y adolescentes para acercarles a la lectura y a historias que les inspiren. El fútbol es emoción, pero también esfuerzo, aprendizaje, trabajo en equipo y superación. Son valores que queremos transmitir a través de contenidos atractivos y adaptados a su realidad", señala Emmanuel du Boisbaudry, director de Bayard España.

En un momento en el que el consumo de contenidos digitales y audiovisuales gana terreno entre las nuevas generaciones, REPORTERO FÚTBOL apuesta por el papel como un espacio para la lectura, el descubrimiento y el entretenimiento, ofreciendo una experiencia diferente a la inmediatez de las redes sociales.

La revista combina actualidad futbolística, historias de superación, cultura deportiva, entrevistas, reportajes, cómics, juegos y contenidos coleccionables. Todo ello con un enfoque que pone el acento en los valores positivos asociados al deporte, como el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la constancia y la capacidad de superación.

El primer número dedica una atención especial al Mundial 2026. La publicación incluye una guía de la competición, reportajes sobre algunas de las principales figuras del fútbol internacional y contenidos pensados para ayudar a los lectores a comprender mejor el deporte que les apasiona.

Además de informar y entretener, la revista busca poner en valor el papel de los referentes deportivos como fuente de inspiración para jóvenes. Figuras masculinas y femeninas del fútbol actual comparten protagonismo en una publicación que apuesta por una visión abierta e inclusiva del deporte.

Con REPORTERO FÚTBOL, Bayard amplía su oferta editorial para jóvenes lectores y refuerza su compromiso con la creación de contenidos que combinen entretenimiento, educación y desarrollo personal.

Sobre Bayard

Bayard es un grupo editorial internacional especializado en contenidos para niños, adolescentes y familias. Con presencia en numerosos países, desarrolla publicaciones que acompañan a los lectores en cada etapa de su crecimiento, fomentando la curiosidad, el aprendizaje y el placer por la lectura.

Más información:

www.bayardeducacion.com



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