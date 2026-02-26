Los negocios tradicionales viven una nueva edad de oro impulsados por el auge del lujo y la exclusividad

Perfumeria Laura - Perfumeria Laura

Perfumerías históricas como Perfumería Laura refuerzan su crecimiento apostando por marcas exclusivas, el trato personalizado y una fuerte presencia digital frente a los grandes grupos de belleza

Alicante, 26 de febrero de 2026.- Durante años, el avance de las grandes cadenas y la estandarización del mercado parecían poner en riesgo el futuro de los negocios tradicionales. Sin embargo, en el sector de la perfumería y la cosmética se está produciendo el fenómeno contrario: establecimientos históricos están viviendo una nueva etapa de crecimiento impulsada por el auge del lujo, la exclusividad y el trato personalizado.



En un contexto donde el consumidor busca productos únicos y asesoramiento experto, las perfumerías independientes han encontrado una ventaja competitiva difícil de replicar por los grandes grupos internacionales: la especialización, la cercanía y una cuidada selección de marcas que no forman parte de la distribución masiva.



Perfumería Laura, fundada en 1975, representa este cambio de paradigma. Tras casi cinco décadas de trayectoria, el negocio familiar ha evolucionado hasta convertirse en un referente dentro del segmento de perfumería nicho y cosmética de alta gama, combinando la experiencia del comercio tradicional con una fuerte presencia digital y una creciente comunidad en redes sociales, donde su visibilidad compite directamente con la de grandes empresas del sector belleza.



Esta evolución se ha apoyado en una apuesta firme por la exclusividad, incorporando progresivamente algunas de las firmas más prestigiosas del mundo. En el ámbito de la cosmética, el establecimiento trabaja desde hace más de 20 años con Valmont, una de las marcas suizas más reconocidas internacionalmente, y recientemente ha incorporado Natura Bissé, firma española de referencia global en el cuidado de la piel, reforzando así su posicionamiento dentro del segmento más alto del mercado.



En perfumería, la selección incluye casas de autor altamente exclusivas como Boadicea the Victorious, Clive Christian o The Spirit of Dubai, marcas caracterizadas por su producción limitada, la calidad excepcional de sus materias primas y su posicionamiento dentro del universo del lujo.



Este modelo, basado en la especialización, el asesoramiento personalizado y una selección extremadamente cuidada, está permitiendo a negocios tradicionales no solo mantenerse vigentes, sino crecer y ganar relevancia en un entorno dominado por grandes corporaciones.



Lejos de desaparecer, las perfumerías históricas están encontrando en el lujo y la exclusividad una vía para reinventarse y conectar con una nueva generación de consumidores que valora la autenticidad, la experiencia y el acceso a productos únicos.

