Neurovida Argüelles; modelo terapéutico y preventivo en neurorrehabilitación integral

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de mayo de 2025.-

Envejecer no tiene por qué significar perder capacidades. Al contrario, con el acompañamiento adecuado, muchas personas mayores pueden mantener su autonomía, frenar el deterioro y disfrutar de una vida más plena y activa.

En este contexto, Neurovida Argüelles se presenta como un centro de día diferencial, centrado en la prevención y la estimulación terapéutica. Ubicado en el corazón de Madrid, en la calle Martín de los Heros, 57, este espacio especializado apuesta por un modelo innovador donde el cuidado no solo atiende, sino que anticipa y fortalece.

Prevenir para vivir mejor

En lugar de esperar a que aparezcan síntomas de deterioro, en Neurovida Argüelles se trabaja para anticiparse. Su propuesta se basa en ofrecer intervenciones tempranas, clínicas y no farmacológicas que ayuden a mantener las capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

"Una estimulación integral cognitiva, física y emocional ayudará a vivir de manera más autónoma y plena incluso antes de que aparezca una pérdida", afirma Eva, coordinadora del centro.

La evidencia científica respalda este enfoque. Según el estudio Effectiveness of Nonpharmacological Interventions in Dementia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials , las terapias cognitivas, físicas y sociales pueden mejorar el estado funcional y emocional de personas con demencia. Asimismo, un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que el 20% los mayores de 60 años padecen un trastorno neurológico, y que la intervención temprana reduce significativamente el deterioro.

Neurovida no solo atiende a personas con diagnósticos como Alzheimer, Parkinson o ictus. Muchas de las personas que acuden lo hacen como medida preventiva: personas mayores que desean mantenerse activas, ejercitar la memoria, conservar la movilidad o evitar el aislamiento social.

Circuito terapeútico para el envejecimiento activo

Lo que diferencia a Neurovida Argüelles de un centro de día tradicional es su circuito terapéutico, que combina actividades clínicas y estimulantes adaptadas al perfil y necesidades de cada persona. Terapias diseñadas para prevenir.

Estimulación cognitiva (neuropsicología)

Ejercicios personalizados para trabajar la memoria, la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Fisioterapia neurológica preventiva

Sesiones activas para conservar el equilibrio, prevenir caídas y fortalecer la musculatura.

Logopedia preventiva

Ejercicios para mantener la comunicación, la voz y una deglución segura.

Terapia ocupacional

Entrenamiento en actividades de la vida diaria para fomentar la independencia.

Además, se incluyen terapias grupales como musicoterapia, arteterapia y talleres funcionales, que fomentan la creatividad, la participación y el bienestar emocional.

En un estudio interno del grupo, el 92% los participantes sin diagnóstico previo mantuvieron o mejoraron su rendimiento cognitivo tras seis meses de intervención preventiva.

¿Qué lo hace diferente a un centro de día tradicional?

A diferencia de los centros convencionales, Neurovida Argüelles funciona como un centro terapéutico y clínico, con seguimiento individualizado y profesionales especializados.

Las claves del modelo Neurovida:

Plan personalizado

Cada usuario cuenta con un plan terapéutico adaptado a su perfil, con posibilidad de realizar intervenciones individuales además de grupales.

Profesionales clínicos

Las actividades están guiadas por especialistas en neuropsicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

Entorno estimulante y funcional

El centro dispone de salas específicas y un gimnasio adaptado, pensado para trabajar la movilidad, el equilibrio y la recuperación funcional.

Trabajo con familias

Se mantiene un contacto continuo con las familias para ofrecer apoyo, seguimiento y orientación en cada etapa.

Prevención secundaria

El modelo también contempla acciones específicas para personas con antecedentes familiares de deterioro cognitivo o enfermedades neurológicas.

El resultado: las personas conservan sus capacidades por más tiempo y se sienten activas, útiles y acompañadas.

Una visión que transforma

Detrás de este modelo innovador está Priti Sadhwani, empresaria y socia fundadora de Neurovida. Su objetivo ha sido claro desde el inicio: transformar el modelo de cuidado tradicional por uno que anticipe, prevenga y respete profundamente la historia de cada persona.

“En Neurovida, cuidamos desde la prevención hasta la rehabilitación.

Acompañamos a cada persona, esté donde esté, para que viva con más autonomía, dignidad y bienestar.”

— Priti Sadhwani

Además del circuito terapéutico, Neurovida ofrece:

Transporte adaptado puerta a puerta

Asesoramiento familiar y acompañamiento emocional

Horarios flexibles según las necesidades de cada familia

Todo está pensado para que tanto la persona mayor como su entorno vivan este proceso con tranquilidad, confianza y bienestar.

Cuidar también es prevenir

Neurovida Argüelles demuestra que el cuidado de calidad no empieza cuando el deterioro ya está avanzado, sino mucho antes. A través de un modelo terapéutico centrado en la persona, es posible mantener la autonomía, prevenir el declive funcional y preservar la calidad de vida en las personas mayores.

La prevención no es solo una estrategia médica: es una forma de acompañar con respeto, anticiparse con conocimiento y actuar con humanidad. Y eso es lo que define el día a día en Neurovida.

Porque cuidar desde hoy es vivir mejor mañana.

Más información en: neurovida.es

Instagram: @neurovida.es

Contacto

Emisor: Neurovida Centros de Dia

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com