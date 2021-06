No escuchar a los equipos de TI hace que el 55% de las empresas desaprovechen la tecnología, según Insight

La pandemia hace aflorar una desconexión importante entre TI y el negocio en general

Una prolongada desconexión entre los equipos de TI y el negocio en general está impidiendo que las empresas adopten nuevas tecnologías y poniendo en peligro su respuesta a largo plazo a la pandemia, según ha revelado una investigación1 de Insight. A pesar de la importancia de la TI para cumplir con los objetivos estratégicos de las organizaciones, casi tres cuartas partes (72%) tratan a la TI como una comodity en lugar de considerarlo un facilitador del negocio, y solo el 22% le da al departamento de TI un asiento en la junta directiva. Esto tiene consecuencias directas para las empresas: el 55% de las empresas no aprovechan las nuevas tecnologías porque no escuchan al departamento de TI.

La emergencia sanitaria ha arrojado luz sobre esta desconexión. El 83% de los responsables de alto nivel de la toma de decisiones de TI cree que las formas de trabajar se han transformado permanentemente. Sin embargo, entre el negocio en general, al menos el 61% de las empresas son reacias a invertir en proyectos que podrían mejorar la experiencia de los empleados u optimizar el negocio porque creen que las cosas eventualmente volverán a la “normalidad” anterior a COVID-19. Si no se aborda este asunto existe un riesgo real de que las empresas inviertan en proyectos sin creer en sus objetivos, de que no comprendan el impacto de las nuevas formas de trabajar en los empleados, o de que basen sus estrategias en supuestos incorrectos. Como resultado, es casi seguro que verán inversiones desperdiciadas, proyectos fallando y competidores aprovechándose de ello.

“La pandemia ha provocado cambios permanentes en la forma en que muchos de nosotros vivimos y trabajamos. No vamos a ver un regreso al status quo y es absolutamente imperativo que las empresas se adapten”, dijo Emma de Sousa, presidenta de Insight en EMEA. “Ya existe un gran riesgo asociado con realizar inversiones en el lugar equivocado, pero una inversión incorrecta en este momento podría resultar más perjudicial que nunca, dejando a la empresa sin equiparse para nuevas formas de trabajar y hacer negocios. La brecha entre los equipos de TI y el negocio en general debe cerrarse como una prioridad urgente: las empresas deben interactuar con la TI sobre una base más estratégica y medirla con objetivos comerciales".

Otros resultados de la investigación determinan que:

• Los equipos de TI deben medir el impacto empresarial: el 81% de los departamentos de TI tienen libertad para invertir en las habilidades que necesitan y el 82% está comprometido con el apoyo de proyectos empresariales. Sin embargo, el 59% no se mide en función de los KPI empresariales.

• Se deben superar las brechas de habilidades para que las nuevas formas de trabajar tengan éxito: el 57% de las empresas dicen que necesitan invertir más en las habilidades y la tecnología necesarias para apoyar a una fuerza laboral remota, y el 60% necesita invertir más en las habilidades y la tecnología necesarias para optimizar el negocio.

• La desconexión entre la TI y el negocio pone en riesgo proyectos: el 67% de las empresas están trabajando en proyectos diseñados para mejorar la experiencia de los empleados y el 55% en proyectos para optimizar el negocio. Sin embargo, la creencia de la empresa en general de que las cosas volverán a la "normalidad" significa que muchos de estos proyectos no cuentan con el apoyo total de la empresa y, por lo tanto, es más probable que fracasen.

El coste de no involucrar a TI: no hacer partícipe y no escuchar al departamento de TI, junto con la clara desconexión entre la TI y el negocio en general, ha contribuido con casi toda seguridad al gasto de las empresas de 4,19 millones de euros de 2018-2020 en adelante, destinados a partidas que no proporcionaron los beneficios esperados o fracasaron.

“La forma en que se percibe y utiliza la TI en las empresas tiene que cambiar radicalmente”, añade de Sousa. “Tener a TI al alcance de la mano de la junta directiva simplemente no es lo suficientemente bueno: debe tener un asiento en la propia junta. Sin esto, las empresas corren el riesgo de quedarse atrás en un momento en que la tecnología digital está impulsando el cambio en todos los sectores. La TI debe estar al frente y en el centro, impulsando el cambio organizacional y responsabilizándose directamente por hacerlo. Si las empresas le dan a TI voz en la junta directiva para impulsar la estrategia, dejando que TI use esa voz para respaldar la innovación, consultando con TI sobre qué enfoques cumplirán mejor con los objetivos de la empresa, y confiando en que TI desarrollará su trabajo medido con los KPI comerciales, entonces esas empresas estarán posicionadas para enfrentar los desafíos de 2021 y más allá ".

Para leer el informe completo, hacer clic aquí.

Acerca de Insight Hoy en día todo negocio es un negocio de tecnología. Insight Enterprises Inc. facilita a empresas de todos los tamaños sus Insight Intelligent Technology Solutions ™ y servicios para maximizar el valor comercial de TI. Como proveedor global de soluciones y servicios de Innovación Digital, Cloud + Data Centre Transformation, Connected Workforce y Optimización de la Cadena de Suministro, clasificado en el ranking Fortune 500, ayudamos a los clientes a gestionar con éxito su TI hoy mientras se transforman para el mañana. Desde la estrategia y el diseño de TI hasta la implementación y la gestión, sus 11.000 empleados ayudan a los clientes a innovar y optimizar sus operaciones para gestionar sus negocios de forma más inteligente.

