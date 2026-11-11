El norte de España sufre más humedades por condensación y el sur, por capilaridad, según Humedades.com

Humedades por capilaridad y condensación en una vivienda - Humedades.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de más de 9.000 solicitudes de reparación recibidas desde mayo de 2025 sitúa el moho como el síntoma más habitual: aparece en el 62 % de los casos. Tres de cada cuatro daños se localizan en las paredes

Palma, 11 de noviembre de 2026.- Humedades.com, el directorio de empresas especializadas en el tratamiento de humedades e impermeabilización, ha analizado más de 9.000 solicitudes de reparación recibidas en toda España entre mayo de 2025 y noviembre de 2026. El resultado dibuja dos Españas: en Castilla-La Mancha, el 57 % de los casos tiene un perfil compatible con humedad por capilaridad, mientras que en el País Vasco el 59 % apunta a condensación. El tipo de humedad cambia según la comunidad autónoma y, sobre todo, según se trate de un piso o de una planta baja.



La capilaridad, la humedad que asciende desde el terreno por los muros de plantas bajas y viviendas unifamiliares, predomina en el sur y el interior. Tras Castilla-La Mancha se sitúan Extremadura (52 %), la Región de Murcia (51 %), Canarias (50 %) y Andalucía (43 %). En el norte el patrón se invierte: además del País Vasco, en Asturias la condensación está detrás del 50 % de los casos. En ambas comunidades, más de la mitad de las solicitudes proceden de pisos, frente al 31 % de la media nacional.



El moho aparece en el 62 % de las solicitudes y llega al 74 % en los pisos, donde el techo resulta afectado en casi tres de cada diez casos. En plantas bajas y viviendas unifamiliares, los daños en el suelo duplican a los registrados en pisos. Por territorios, la Comunidad de Madrid alcanza un 67 % de solicitudes con moho; Galicia concentra la mayor proporción de daños en el techo (27 %); Cataluña registra el porcentaje más alto de peticiones de impermeabilización de terrazas, cubiertas y tejados (30 %), y en la Comunitat Valenciana, la filtración está detrás de casi un tercio de las reparaciones. El 12 % de quienes piden ayuda vive de alquiler.



"El error más habitual es tratar el moho con lejía y volver a pintar. Si no se identifica antes el origen, ya sea condensación, capilaridad o filtración, la mancha reaparece en pocas semanas. El inicio de la temporada de calefacción es el momento adecuado para revisar la vivienda", explica Lluís Massanet, CEO de Humedades.com. La compañía recomienda ventilar a diario y mantener la humedad interior entre el 40 % y el 60 % en pisos, vigilar zócalos y rodapiés en plantas bajas y revisar cubiertas y canalones antes de las lluvias.



El tipo de humedad se ha inferido a partir de la información aportada por cada usuario y ha podido determinarse en el 85 % de las solicitudes de reparación. Los datos reflejan las peticiones recibidas por Humedades.com y no la incidencia total de humedades en cada territorio. El estudio completo, con la metodología y los datos por comunidad autónoma, está disponible en la web de Humedades.com



Sobre Humedades.com

Humedades.com es un directorio online que conecta a particulares y empresas con profesionales especializados en el tratamiento de humedades, la impermeabilización, el aislamiento, la rehabilitación de fachadas y la reparación de tejados. El portal ofrece guías de precios y contenidos técnicos para identificar cada tipo de humedad, y permite solicitar presupuestos a empresas de cada provincia. Humedades.com es un proyecto de Dimoni Technologies S.L.

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