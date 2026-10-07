Nuevos acabados y personalización: PAPELMATIC incorpora una nueva máquina para fabricar servilletas

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(Información remitida por la empresa firmante)

PAPELMATIC refuerza su capacidad de producción de servilletas con una nueva máquina más sostenible y amplía su catálogo con nuevas referencias, acabados y personalización. La compañía explica además las diferencias entre las versiones de pasta, reciclado y reciclado natural, para que distribuidores y empresas puedan elegir de forma consciente

Barcelona, 7 de octubre de 2026.- La servilleta está presente cada día en restaurantes, cafeterías, hoteles y servicios de catering, y cada vez más en entornos sanitarios, industriales, deportivos o escolares. Esta presencia creciente trae consigo una exigencia: cada espacio necesita su propio tamaño, plegado y acabado y, a menudo, una imagen propia.



Para responder a esta demanda, PAPELMATIC ha incorporado una nueva máquina, ampliando su capacidad de producción de servilletas de diferentes tipos y consolidando su crecimiento en esta categoría.



La nueva máquina permite a PAPELMATIC producir más volumen sin renunciar a la variedad y con un criterio que la compañía considera fundamental: crecer reduciendo el impacto ambiental del proceso.



Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, empresa especializada en soluciones de higiene consciente y converting de celulosa con más de 60 años de experiencia, explica el alcance de esta apuesta: "Crecer, para nosotros, es poder dar a cada espacio la servilleta que necesita y hacerlo de una forma más responsable. Por eso la nueva máquina no solo suma capacidad: nos permite explicar con claridad qué hay detrás de cada servilleta para que quien elige sepa lo que compra".



¿Qué aporta la nueva máquina?



• Más capacidad: amplía la producción de servilletas de diferentes tipos.



• Más variedad: permite ampliar la gama con nuevas referencias, formatos y acabados.



• Personalización: facilita adaptar la servilleta a la imagen de cada cliente.



Nuevas referencias para cada tipo de servicio

Con la nueva máquina, el catálogo de servilletas de PAPELMATIC incorpora once nuevas referencias, y ya supera las veinte. La gama cubre formatos desde los 17 x 17 cm hasta los 40 x 40 cm, con servilletas de una, dos y tres capas, plegados en cuarto, sexto y octavo y distintas presentaciones por paquete y por caja, de modo que cada espacio pueda encontrar la servilleta que se ajusta a su servicio.



Acabados: la servilleta también se elige con el tacto y la vista

Una de las novedades de la ampliación es la variedad de acabados. La superficie de una servilleta no es un detalle menor: influye en cómo se ve sobre la mesa, en cómo se siente en la mano y en la imagen que transmite de la empresa. Por eso, el catálogo de PAPELMATIC ya ofrece cinco tipos de acabados: liso, gofrado, cenefa, micropunto y punta a punta.



Contar con varios acabados permite a distribuidores y empresas elegir no solo por tamaño o número de capas, sino también por el estilo del servicio: desde una opción más sencilla para el día a día hasta otra con un aspecto más cuidado para momentos en los que la presentación importa.



Personalización: una servilleta con la identidad de cada negocio

La personalización es, junto a la variedad de acabados, uno de los elementos que PAPELMATIC quiere destacar como diferencial. La gran mayoría de las referencias del catálogo admite impresión a una o dos tintas, tanto en la versión de pasta como en la de reciclado natural, lo que permite incorporar un logotipo, un nombre o un diseño propio.



Para una empresa, una servilleta personalizada es una forma sencilla de reforzar su marca en cada servicio. Para el distribuidor, supone poder ofrecer a sus clientes un producto adaptado a sus necesidades, más allá de la referencia estándar, y una vía para fidelizarlos.



¿Pasta, reciclado o reciclado natural? Así se diferencian

Detrás de cada servilleta hay una elección de materia prima que conviene conocer. El catálogo de PAPELMATIC identifica el origen de cada referencia para que quien compra pueda decidir con información:



• Pasta: se fabrica con fibras de celulosa vírgenes. Ofrece blancura, suavidad y resistencia, y, al tratarse de fibras largas y en buen estado, tiene más recorrido de reciclaje posterior que las fibras ya recuperadas.



• Reciclado natural: se elabora a partir de fibras recuperadas de papel ya utilizado, pero conserva su tono natural sin blanquear, lo que supone un proceso con menos tratamientos y un aspecto más cercano al material de origen.



Ninguna opción es mejor en términos absolutos, ya que cada una responde a necesidades, estilos de servicio y prioridades distintas. Lo importante, desde el punto de vista de PAPELMATIC, es que quien elija conozca la diferencia y pueda decidir de forma consciente.



Crecer de forma transparente y consciente

Con esta ampliación, PAPELMATIC refuerza su apuesta por una producción más eficiente y por una oferta que combina variedad, personalización y transparencia.



La compañía pone a disposición de distribuidores y empresas el catálogo completo de servilletas, con las características de cada referencia, y su equipo comercial para ayudar a escoger la opción que mejor se adapte a cada necesidad.



Sobre PAPELMATIC

Fundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el "converting" de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.



Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.



PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.



Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.

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